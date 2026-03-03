The Swiss voice in the world since 1935
Nove chili di cocaina sequestrati a Lucerna e Zurigo

Keystone-SDA

In un'azione antidroga coordinata di polizia, effettuata nei cantoni di Lucerna e Zurigo, sono state arrestate venerdì scorso sei persone. Le autorità hanno sequestrato nove chili di cocaina e contanti, si legge in un comunicato odierno della procura lucernese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nel mirino degli inquirenti è finito un bar di Emmenbrücke (LU), in cui da “diverso tempo” c’era un commercio di sostanze illegali. Il Ministero pubblico ha gestito l’azione di polizia congiunta.

I sospettati si sarebbero procurati gli stupefacenti all’estero e li avrebbero rivenduti in Svizzera, viene spiegato nella nota. Lo scorso venerdì la polizia ha sorvegliato un’importante consegna di cocaina verso Zurigo, bloccando poi il trasferimento di denaro a Lucerna.

In manette sono finite cinque persone in quattro siti diversi fra Lucerna e Zurigo, mentre un’ulteriore persona è stata arrestata in Polonia. Nelle perquisizioni di abitazioni e veicoli sono stati trovati circa nove chili di cocaina, gioielli e denaro presumibilmente derivato da vendite illegali.

Contattato da Keystone-ATS riguardo al valore della merce sequestrata, il portavoce della procura ha parlato di un “alto importo a sei cifre”, sottolineando il “duro colpo contro lo spaccio di droga”.

Gli arrestati sono cinque uomini e una donna, fra i 20 e i 46 anni, cittadini di Svizzera, Turchia, Iraq e Vietnam.

All’imponente azione congiunta hanno partecipato otto corpi di polizia, inclusi quelli dei cantoni della Svizzera centrale e la polizia cittadina di Zurigo. Il caso è in mano al Ministero pubblico di Lucerna. Per tutti i sospettati è stata chiesta la detenzione preventiva.

