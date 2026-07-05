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Numerosi siti web comunali svizzeri fuori uso

Keystone-SDA

I siti web di numerosi comuni e cantoni svizzeri sono temporaneamente risultati inaccessibili oggi nel primo pomeriggio. Tutte le amministrazioni interessate utilizzano soluzioni software dell'azienda Innovative Web AG. Verso le 15.15, i portali sono tornati online.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I media bernesi del gruppo Tamedia sono stati i primi a riportare il problema. Quando gli utenti tentavano di accedere ai siti in questione, appariva un messaggio in varie lingue con il quale si informava che la pagina non era disponibile o visualizzabile, corredato dall’invito a riprovare più tardi.

Ad esempio la città di Thun (BE), dove oggi si eleggeva il sindaco, ha annunciato che i risultati non avrebbero potuto essere pubblicati sul sito e che, pertanto, avrebbe usato i suoi canali social.

Il disagio ha riguardato anche svariate altre municipalità, vedasi quelle di Dietikon (ZH), Kloten (ZH), Langenthal (BE), Pratteln (BL), Fisibach (AG), Illnau-Effretikon (ZH) e Opfikon (ZH), così come il capoluogo obvaldese Sarnen e la città di Svitto. Colpiti pure i siti web dei cantoni di Uri e Nidvaldo.

Innovative Web AG aiuta comuni e città a progettare i loro portali e ne garantisce l’hosting. Secondo l’azienda, oltre 650 amministrazioni utilizzano le sue soluzioni software.

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