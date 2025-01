Nuovo aereo del Consiglio federale in uso a febbraio

L'Ufficio federale dell'armamento armasuisse ha presentato oggi all'aeroporto di Belp (BE) il nuovo jet del Consiglio federale: il Bombardier Global 7500 sarà utilizzato per la prima volta a febbraio.

(Keystone-ATS) In occasione di un evento mediatico, i responsabili di armasuisse non hanno voluto rivelare la destinazione del viaggio per motivi di sicurezza. Attualmente è ancora in corso la formazione dei piloti e del personale di terra.

Entro la fine dell’anno armasuisse installerà un cosiddetto sistema di autoprotezione che protegge l’aereo ad esempio da missili terra-aria spalleggiabili, ha detto Bernhard Lehmann, responsabile della comunicazione del Servizio di trasporto aereo della Confederazione. È una difesa contro “i più probabili pericoli quotidiani”, ha aggiunto.

Il nuovo jet sostituirà il Cessna Citation Excel 560XL, che ha 23 anni, nella flotta del Servizio di trasporto aereo: ha 19 posti, cinque in più rispetto al suo predecessore, e per l’equipaggio vi è un compartimento di riposo.

Con un’autonomia di 13’000 chilometri, il Bombardier può volare quasi due volte più lontano del Cessna. Ciò permette alla Svizzera una maggiore “capacità e libertà d’azione”, ha sottolineato Lehmann, elemento questo necessario per la mutata situazione geopolitica.

Il nuovo jet del Consiglio federale è parcheggiato all’aperto all’aeroporto di Belp, ma secondo armasuisse tra due anni dovrebbe essere a disposizione un hangar. Se necessario, il velivolo può essere ospitato anche a Payerne (VD).

Il nuovo aereo è costato circa 103 milioni di franchi. Questo importo comprende l’addestramento dei piloti e del personale di terra, i pezzi di ricambio, il materiale di terra e l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Si tratta di uno dei più grandi “business jet” del mondo.

I velivoli del Servizio di trasporto aereo sono utilizzati per gli spostamenti del Consiglio federale, per il trasporto di altri magistrati, ma anche per sfollamenti, aiuti di emergenza in caso di disastri ambientali ed emergenze umanitarie all’estero.