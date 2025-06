Nuovo rinvio per il lancio della missione spaziale privata Ax-4

Keystone-SDA

Subisce un nuovo rinvio la missione spaziale privata Ax-4 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale.

(Keystone-ATS) Dopo lo slittamento di un giorno, dal 10 all’11 giugno, dovuto al maltempo, il lancio è stato di nuovo rinviato a causa della perdita di propellente nel razzo Falcon 9 di SpaceX che deve portare la missione in orbita. La nuova data di lancio non è stata ancora comunicata.

Come affermano l’azienda americana Axiom Space in una nota e SpaceX in un post su X, la perdita riguarda l’ossigeno liquido, uno dei due propellenti utilizzati dai motori del razzo, ed era stata individuata già durante i test effettuati domenica 8 giugno, quando sono stati accesi per breve tempo i motori con il razzo ancorato alla piattaforma di lancio del Kennedy Space Center in Florida.

Il primo stadio del Falcon 9 aveva già sofferto lo stesso problema durante il suo unico volo precedente, durante il rientro nell’atmosfera, ma a quanto pare il problema non è stato risolto come si pensava: secondo quanto detto da Bill Gerstenmaier, vicepresidente di SpaceX, la perdita non è stata del tutto riparata, oppure non è stata identificata correttamente e di conseguenza risolta.

Ax-4 è la quarta missione di Axiom Space, composta da un equipaggio di quattro membri che dovranno passare circa 10 giorni a bordo della Iss per svolgere oltre 60 esperimenti scientifici. A capo della squadra c’è la veterana Peggy Whitson, che ha lavorato a lungo nella Nasa, mentre i suoi compagni sono l’indiano Shubhanshu Shukla, il polacco dell’Agenzia Spaziale Europea Slawosz Uznanski-Wisniewski e l’ungherese Tibor Kapu. Nessun astronauta proveniente da questi tre Paesi ha mai visitato la Stazione Spaziale prima d’ora.