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NW: escursionista 18enne travolto da valanga, gravemente ferito

Keystone-SDA

Un escursionista di 18 anni ha riportato gravi ferite dopo essere stato travolto ieri da una valanga mentre scendeva dal Pilatus, nel cantone di Nidvaldo.

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(Keystone-ATS) I soccorritori hanno trovato la vittima con l’aiuto di un cane da valanga, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Nidvaldo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.00 in un “passaggio delicato” della discesa, indica la nota. La vittima faceva parte di un gruppo di cinque persone, formatosi poco prima per affrontare la discesa insieme.

Il 18enne investito dalla valanga e gravemente ferito è stato elitrasportato in un ospedale fuori cantone, indica lla nota.

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