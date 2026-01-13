Nyt, ‘Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare su Epstein’

Keystone-SDA

Bill e Hillary Clinton hanno rifiutato di testimoniare nell'ambito dell'indagine alla Camera su Jeffrey Epstein, in sfida alle minacce di oltraggio al Congresso avanzate dal repubblicano James Comer.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo Paese, per i suoi principi e per il suo popolo, a prescindere dalle conseguenze. Per noi è arrivato quel momento”, affermano Bill e Hillary Clinton in una lettera a Comer riportata dal New York Times.

“Siamo certi che qualsiasi persona ragionevole, all’interno o fuori dal Congresso, si renderà conto che state cercando di punire chi ritenete un nemico e proteggere chi ritenete amici”, mettono ancora in evidenza ribadendo di aver fornito spontaneamente dichiarazioni sotto giuramento a Comer. L’ex presidente e sua moglie si aspettano che saranno pubblicate foto “irrilevanti risalenti a decenni fa nella speranza di metterci in imbarazzo”.

Come previsto, Comer ha in seguito annunciato che chiederà alla Camera di considerare Bill Clinton colpevole di oltraggio al Congresso la settimana prossima per non aver testimoniato sull’indagine. Questa accusa comporta una multa fino a 100’000 dollari e il carcere fino a 12 mesi.