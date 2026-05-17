Oltre 100’000 a Bienne per Festa federale musica

Keystone-SDA

La 35esima edizione della Festa federale di musica ha fatto diventare per quattro giorni Bienne (BE) la capitale degli strumenti a fiato. Il comitato organizzativo si dice oggi molto soddisfatto dall'enorme successo di pubblico.

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(Keystone-ATS) Erano attesi 100’000 spettatori. “Non abbiamo un sistema di conteggio, ma erano nettamente di più”, ha detto il responsabile della comunicazione Theo Martin, contattato da Keystone-ATS in occasione dell’ultimo giorno dell’evento.

La meteo incerta non ha a quanto pare scoraggiato gli appassionati del genere. Solo la parata di sabato sera ha dovuto essere annullata a causa del maltempo. Tutte le altre attività si sono svolte secondo i piani.

In totale 24’071 musicisti di 532 associazioni diverse hanno partecipato alla prima Festa federale da dieci anni a questa parte. Per questa sera sono previsti grandi festeggiamenti finali.