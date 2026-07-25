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Oltre 220mila evacuati per incendi fra Francia e Spagna

Keystone-SDA

Oltre 200 mila persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il numero è cresciuto con l’evacuazione durante la notte di oltre 60 mila persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.

I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l’evacuazione totale, via terra e via mare, di varie zone.

Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l’evacuazione “villaggio per villaggio” della penisola di Cap Ferret, scrivono media internazionali, fra cui Bbc e il Guardian.

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