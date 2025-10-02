Oltre 66mila morti a Gaza dall’inizio della guerra, Wafa

Keystone-SDA

È salito a 66.225 il bilancio dei morti nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa secondo cui almeno 168.938 persone sono rimaste finora ferite.

1 minuto

(Keystone-ATS) Fonti citate dall’agenzia hanno dichiarato che nelle ultime 24 ore, 51 cadaveri e 222 feriti sono stati trasportati negli ospedali di Gaza, e due palestinesi sono stati uccisi e oltre 44 altri sono rimasti feriti mentre cercavano di ricevere aiuti umanitari. Questo porta il numero totale di persone in cerca di aiuti uccise a 2.582, con oltre 18.974 feriti.