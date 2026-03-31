Onu, “se Israele applica la pena di morte sarà crimine di guerra”
L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha criticato l'approvazione da parte del parlamento israeliano della legge sulla pena di morte "profondamente discriminatoria".
(Keystone-ATS) La sua applicazione nei territori palestinesi occupati “costituirebbe un crimine di guerra”, scrive Volker Türk in un comunicato.
La nuova legge, che renderebbe la pena di morte la punizione predefinita per i palestinesi nella Cisgiordania occupata da Israele riconosciuti colpevoli di aver intenzionalmente compiuto attacchi mortali considerati “atti di terrorismo” da un tribunale militare israeliano, “è palesemente incompatibile con gli obblighi di Israele ai sensi del diritto internazionale”, afferma Türk. “La sua applicazione ai residenti dei territori palestinesi occupati costituirebbe un crimine di guerra”, ha aggiunto.