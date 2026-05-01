ONU, a Gaza i campi profughi invasi da ratti e parassiti

Keystone-SDA

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate a Gaza le segnalazioni di morsi di ratto per il diffuso aumento delle infestazioni di roditori, in particolare nelle aree sovraffollate e nelle zone in cui si stanno accumulando grandi quantità di macerie nella Striscia.

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(Keystone-ATS) È quanto segnala un rapporto dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), secondo cui la carenza di beni di prima necessità amplifica il rischio per una popolazione già vulnerabile e in gravi condizioni di salute.

La mancanza di pesticidi, riferisce l’ONU, rappresenta un’ulteriore piaga a Gaza e sette mesi dopo il cessate il fuoco, le tende degli sfollati si stanno trasformando in rifugi per ratti e topi mentre gli operatori umanitari faticano a controllare la proliferazione di questi roditori, portatori di gravi malattie come la leptospirosi e la peste.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, la carenza di acqua contribuisce al diffondersi della malattie. Circa il 60% delle famiglie non ha accesso a una quantità sufficiente di acqua potabile e quasi il 90% delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie di Gaza è stato distrutto o danneggiato, per questo circa l’80% della popolazione attualmente dipende dall’acqua potabile trasportata tramite autocisterne, il che aggrava le condizioni di vita in un contesto di sovraffollamento.

L’ultimo rapporto delle Nazioni Unite stima che 67’000 sfollati vivano in 83 centri di accoglienza collettivi gestiti dall’agenzia. Le squadre di sorveglianza medica dell’agenzia delle Nazioni Unite continuano a segnalare “un preoccupante aumento delle malattie cutanee ectoparassitarie, come la scabbia e la varicella”, che sta esacerbando i problemi di salute pubblica.

“I casi registrati sono triplicati tra gennaio e marzo, con focolai identificati nella regione di Mawasi-Khan Younis”. Secondo gli operatori umanitari, la capacità di controllare il problema è limitata anche dalla grave carenza di “shampoo anti-pidocchi, trattamenti contro la scabbia e lozione alla calamina”.