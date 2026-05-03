Opec+ aumenta la produzione di 188mila barili al giorno

Keystone-SDA

L'Arabia Saudita, la Russia e altri cinque paesi dell'Opec+ hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera, una mossa prevista - spiega l'Afp - volta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti.

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(Keystone-ATS) I sette principali produttori aggiungeranno “188’000 barili al giorno” alla loro quota totale per giugno, nell’ambito del “loro impegno collettivo a sostegno della stabilità del mercato petrolifero”, secondo una dichiarazione. In quest’ultima non si fa menzione degli Emirati Arabi Uniti, che hanno lasciato l’organizzazione questa settimana.

Gli analisti del mercato petrolifero – riporta l’Afp – si aspettavano in larga misura un aumento di 188’000 barili, simile agli incrementi giornalieri di 206’000 barili annunciati dall’Opec+ sia a marzo che ad aprile, al netto della quota assegnata agli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, l’aumento della quota sulla carta potrebbe non avere un grande impatto sulla produzione effettiva, che è già al di sotto del limite.

Le riserve non sfruttate dell’Opec+ – evidenzia l’agenzia francese – si trovano principalmente nella regione del Golfo e le esportazioni in quest’area dipendono dal vitale Stretto di Hormuz, bloccato dall’Iran in risposta agli attacchi israelo-americani che hanno dato inizio alla guerra il 28 febbraio.

Jorge Leon, analista di Rystad Energy, intervistato dall’Afp, ha commentato spiegando che il cartello stava cercando di inviare “un messaggio a due livelli”: da un lato che l’uscita degli Emirati Arabi Uniti non avrebbe sconvolto il funzionamento dell’Opec+ e, dall’altro, che il gruppo continua a esercitare il controllo sui mercati petroliferi globali nonostante le enormi interruzioni del commercio di petrolio causate dalla guerra. “Sebbene la produzione stia aumentando sulla carta, l’impatto reale sull’offerta fisica rimane molto limitato, date le restrizioni imposte dallo Stretto di Hormuz”, ha dichiarato Leon. “Non si tratta tanto di aggiungere barili, quanto di segnalare che l’Opec+ ha ancora il controllo della situazione”.

Gli Emirati Arabi Uniti, uno dei maggiori produttori mondiali, hanno annunciato il 28 aprile il loro ritiro dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (Opec) e dal gruppo allargato Opec+, a seguito del malcontento per le quote di produzione imposte. Il ritiro è entrato in vigore venerdì. Nessuno dei due gruppi ha reagito pubblicamente finora, il che rende significativa la mancata menzione degli Emirati Arabi Uniti nella dichiarazione di oggi. La dichiarazione ha fatto seguito a una riunione online dei membri dell’Opec+ Algeria, Iraq, Kazakistan, Kuwait, Oman, Russia e Arabia Saudita.