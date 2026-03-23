The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

OpenAI potrebbe raddoppiare dipendenti entro la fine dell’anno

Keystone-SDA

OpenAI potrebbe raddoppiare il suo organico entro fine anno. Secondo il Financial Times il colosso dell'intelligenza artificiale punta a raggiungere la cifra di 8.000 dipendenti nei prossimi mesi, quasi raddoppiando il personale attuale di circa 4.500 lavoratori.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) A tale scopo, la compagnia avrebbe ampliato gli uffici a San Francisco.

Per la testata, le nuove assunzioni si concentreranno principalmente nei settori di sviluppo, ingegneria, ricerca e vendite. “OpenAI intensificherà inoltre il reclutamento di specialisti per attività di ambasciatore tecnicoaiutando le aziende a utilizzare al meglio i suoi strumenti di IA”, scrive il FT.

Un focus dell’operazione sarebbe proprio aumentare i clienti aziendali, visto anche il contesto di crescente pressione competitiva con Anthropic e il suo chatbot Claude AI. Stando agli ultimi dati di Ramp, startup di gestione finanziaria, i clienti aziendali che acquistano per la prima volta soluzioni di intelligenza artificiale scelgono Anthropic con una frequenza tre volte superiore a OpenAI. Un’inversione di tendenza rispetto a un anno fa.

Un portavoce di OpenAI ha contestato i dati condivisi dal Financial Times, affermando che “l’idea che la quota di mercato delle imprese possa essere ricavata dai dati delle carte di credito di Ramp è assurda”. A febbraio OpenAI ha fatto parlare di sé annunciando un contratto con il Dipartimento della Difesa per l’utilizzo dei suoi modelli di intelligenza artificiale, in seguito ad una controversia tra Anthropic e l’agenzia federale.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR