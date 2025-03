Pamela Anderson non verrà a Losanna

Keystone-SDA

Pamela Anderson, che avrebbe dovuto partecipare al festival "Rencontres du 7e art" di Losanna, non verrà nel capoluogo vodese il prossimo 15 marzo. La "sex symbol" degli anni 1990 si trova a un punto di svolta della sua carriera.

(Keystone-ATS) La star hollywoodiana ha deciso di rinunciare a recarsi a Losanna, ha appreso questa sera Keystone-ATS dal suo addetto stampa. Il motivo di questo cambio di programma non è stato specificato.

L’anno scorso l’attrice canadese, naturalizzata statunitense, era venuta di persona in Svizzera, per ricevere l’Occhio d’oro dello Zurich Film Festival (ZFF), che ricompensa una carriera dalle mille sfaccettature. Il suo ultimo film, “The Last Showgirl”, era stato proiettato in anteprima.

Per la prima volta nella sua vita, la 57enne Anderson ha dichiarato all’agenzia di stampa francese AFP di sentirsi finalmente “un’attrice”: la star holliwoodiana, nota per il suo ruolo in “Baywatch” si è liberata della sua immagine di sex symbol proprio in “The Last Showgirl”, film che sarà proiettato il 15 marzo al cinema Capitole di Losanna nell’ambito delle “Rencontres du 7e art” e il 26 marzo nei cinema romandi.

“Amo il lato selvaggio e disordinato della mia vita, perché ho così tanto da imparare, così tante esperienze”, ha detto l’attrice, che negli ultimi anni è diventata ambasciatrice del movimento “no make-up”.

Nella pellicola “The Last Showgirl”, la Anderson ha fatto il suo ritorno sul set, davanti alla macchina da presa di Gia Coppola, nipote del regista de “Il Padrino”, Francis Ford Coppola.