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Parmelin incontra Lula a Ginevra, al centro l’accordo AELS-Mercosur

Keystone-SDA

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato oggi a Ginevra il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, giunto in Svizzera prima di recarsi al vertice del G7 in programma a Evian-les-Bains, in Francia.

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(Keystone-ATS) Al centro dei colloqui l’accordo di libero scambio siglato nel 2025 tra i Paesi dell’AELS – di cui la Svizzera è membro – e quelli del Mercosur – che includano appunto il Brasile, oltre che Argentina, Paraguay e Uruguay.

Nel corso dell’incontro, durato circa un’ora, Parmelin ha sottolineato l’eccellenza delle relazioni bilaterali tra Berna e Brasilia e ha ricordato che nel 2027 ricorrerà il bicentenario della nomina del primo console svizzero nel Brasile indipendente. Il presidente della Confederazione ha inoltre elogiato l’impegno di Lula alla COP30 e la sua lotta a favore della sostenibilità e della protezione della foresta amazzonica.

Al termine della riunione, il responsabile del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) – che si esprimerà più in dettaglio in una conferenza stampa a fine giornata – si è detto molto soddisfatto degli scambi avuti con il capo di Stato brasiliano.

Durante la Sessione del Parlamento, l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Mercosur sarà esaminata dal Consiglio nazionale a partire da mercoledì. Il trattato prevede la quasi totale esenzione dai dazi per le esportazioni svizzere, ma anche un aumento delle importazioni di carne e vino da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, un aspetto che continua a suscitare le critiche del mondo agricolo e delle organizzazioni ambientaliste.

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