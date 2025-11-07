Parmelin incontra rappresentante commerciale degli Stati Uniti

Keystone-SDA

Oggi il consigliere federale Guy Parmelin ha avuto un colloquio con il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer. Stando a quanto scrive il ministro dell'economia su X, il dialogo è stato "molto costruttivo".

2 minuti

(Keystone-ATS) Durante la videoconferenza, durata circa mezz’ora, i due interlocutori hanno discusso di commercio e investimenti bilaterali, ha precisato il responsabile del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Secondo Parmelin, per quanto riguarda i rapporti tra Berna e Washington si respira un nuovo clima. Interpellato dall’agenzia Keystone-ATS, il DEFR non ha tuttavia fornito dettagli sulle prossime tappe in agenda per proseguire il dialogo con gli Stati Uniti.

Martedì alcuni rappresentanti di aziende elvetiche avevano incontrato di propria iniziativa il presidente americano Donald Trump per discutere di questioni doganali. L’inquilino della Casa Bianca ha poi incaricato Greer di proseguire il dialogo con il Governo svizzero, aprendo così la strada a un possibile rilancio dei rapporti commerciali, ha spiegato ancora il DEFR.

Alla preparazione della riunione ha contribuito anche la Segreteria di Stato dell’economia (Seco). Pur ricordando che le negoziazioni doganali rientrano nelle competenze del Consiglio federale, il Governo ha accolto con favore l’impegno del settore privato in questa direzione.

La Confederazione è particolarmente colpita dalla politica commerciale protezionistica del presidente repubblicano. All’inizio di agosto Trump aveva annunciato dazi punitivi del 39% su numerosi prodotti svizzeri, uno dei tassi più alti al mondo imposti dagli Stati Uniti ai loro partner commerciali. La misura colpisce duramente l’economia elvetica votata all’esportazione.