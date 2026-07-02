Per Starliner improbabile la certificazione al volo prima del 2027

Keystone-SDA

Condividi

Il 'taxi' spaziale della Boeing, Starliner, potrebbe dover attendere fino al 2027 per ottenere la certificazione per il trasporto di passeggeri verso la Stazione Spaziale Internazionale (Iss).

2 minuti

(Keystone-ATS) Ciò corrisponde a un ritardo di dieci anni rispetto a quanto era stato inizialmente preventivato e solo tre anni prima dello smantellamento della Iss, previsto per il 2030. È quanto emerge dall’ultimo rapporto sul Commercial Crew Program della Nasa, redatto dall’Ufficio dell’ispettore generale della stessa agenzia spaziale.

Il documento passa in rassegna i problemi tecnici riscontrati con la navetta della Boeing nei primi due voli senza equipaggio e nella missione di prova con due astronauti, Butch Wilmore e Sunita Williams, che nel 2024 sono rimasti bloccati in orbita per mesi prima di rientrare sulla Terra a bordo della Crew Dragon di SpaceX.

“Molti di questi problemi sono legati a tre problematiche tecniche di lunga data che hanno impedito a Boeing di ottenere la certificazione per il trasporto di esseri umani: perdite di elio, guasti ai sistemi di propulsione e anomalie dei paracadute”, si legge nel rapporto. “Le perdite di elio e i guasti ai sistemi di propulsione non sono ancora stati risolti a marzo 2026 e la Nasa non sa con certezza quando questi test saranno completati o quando verrà ottenuta la certificazione per il trasporto di esseri umani per la Starliner”.

Tra le raccomandazioni espresse nel documento, c’è quella di ritardare i pagamenti a Boeing fino al completamento della certificazione della Starliner e quella di sviluppare un programma per il prossimo volo di Starliner e per le future missioni con equipaggio, con la garanzia che tale programma venga aggiornato in modo da includere un tempo sufficiente per far sì che tutti i problemi riscontrati durante il primo volo di prova siano “risolti e documentati”. In un’appendice del rapporto, i funzionari della Nasa hanno scritto di aspettarsi di completare queste attività entro il 31 dicembre. Il calendario per il lancio della prossima missione Starliner (un volo cargo denominato Starliner-1) non è stato ancora reso noto.