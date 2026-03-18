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Pezeshkian conferma la morte del ministro dell’Intelligence

Keystone-SDA

Il governo di Teheran ha confermato la morte del ministro dell'Intelligence Esmail Khatib.

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(Keystone-ATS) “Il vile assassinio dei miei cari colleghi Esmail Khatib, Ali Larijani e Aziz Nasirzadeh, insieme ad alcuni membri delle loro famiglie e al loro seguito, ci ha profondamente addolorati. Esprimo le mie condoglianze al grande popolo iraniano per il martirio di due membri del governo, del Segretario dell’Assemblea del Popolo e dei comandanti militari e dei Basij. Sono certo che il loro cammino proseguirà con ancora maggiore forza”. Lo scrive su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, confermando la morte del ministro dell’Intelligence e ricordando quelle precedenti del segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Larijani e del ministro della Difesa Nasirzadeh.

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