Pirateria online, Kim Dotcom sarà estradato negli Usa

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Dopo oltre un decennio di battaglie legali, Kim Dotcom, il fondatore di Megaupload, verrà estradato negli Stati Uniti. Il ministro della giustizia neozelandese ha firmato un ordine esecutivo, ponendo fine a una saga che ha tenuto banco nella cronaca internazionale.

Lo riferisce Reuters sul suo sito. Dotcom, figura iconica della pirateria online degli anni 2000, era accusato da tempo di una lunga lista di reati, tra cui violazione del copyright, riciclaggio di denaro e racket. Il suo sito, Megaupload, era considerato uno dei principali centri di scambio di file illegali al mondo, capace di generare ingenti profitti attraverso abbonamenti premium e pubblicità.

Dal 2008, l’uomo era in Nuova Zelanda. Megaupload avrebbe fruttato a Dotcom almeno 175 milioni di dollari, versati da persone che lo usavano per depositare e scaricare illegalmente canzoni, programmi televisivi e film. Il fondatore si è sempre difeso dicendo di non poter essere ritenuto responsabile per come gli altri hanno sfruttato il servizio.

La vita di Dotcom, al secolo Kim Schmitz, è stata sempre al centro dell’attenzione mediatica. Prima di creare Megaupload, era già noto per i suoi precedenti penali, tra cui accuse di hacking, frode e insider trading. La fuga dalla Germania, dove è nato, e il suo arresto nel 2002 in Thailandia sono solo alcuni degli episodi che hanno segnato la sua controversa carriera.

L’imprenditore dovrà ora affrontare le accuse davanti a un tribunale americano, dove rischia una condanna a molti anni di prigione. Dotcom, che non ha mai usato mezzi termini, ha pubblicato un messaggio su X in cui afferma che “l’obbediente colonia statunitense nel Pacifico meridionale ha appena deciso di estradarmi per ciò che gli utenti hanno caricato su Megaupload”.