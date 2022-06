Le relazioni Svizzera-UE in cinque vignette

Valott

Dalla rottura dei negoziati sull'accordo quadro istituzionale, le relazioni tra Svizzera e Unione europea (UE) sono in una fase stagnante. SWI swissinfo.ch ha chiesto a quattro vignettisti e una vignettista provenienti dalla Confederazione e dai Paesi vicini di illustrare questa situazione complessa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2022 - 15:38

Lo scambio di tre lettere tra la Svizzera e l'UE riassume il pomo della discordia. La prima è stata inviata dalla Commissione europea al Consiglio federale svizzero e contiene dieci domande, espressione del malcontento di Bruxelles. La seconda, è una lettera dei cinque grandi gruppi del Parlamento europeo alla Commissione europea, con un appello alla ripresa del lavoro con la Svizzera. E poi c'è la terza, in cui i gruppi parlamentari svizzeri si rivolgono in modo analogo al governo."

Un messaggio in bottiglia in un mare in secca

Se servivano ancora prove dell'eccezionale irrigidimento delle relazioni tra Svizzera ed Europa, le si trova in queste lettere. I rapporti hanno toccato il fondo con la fine dell'accordo quadro un anno fa. Da una parte e dall'altra, la politica lancia messaggi in bottiglia in un mare in secca.

Si potrebbero trovare numerose analogie per illustrare la situazione, ma se c'è una disciplina capace di rappresentare questo immobilismo in modo efficace, si tratta della caricatura. La redazione di SWI swissinfo.ch ha dunque chiesto a quattro rinomati vignettisti e una vignettista dalla Svizzera e dall'estero di illustrare i difficili rapporti tra Berna e Bruxelles.

Ecco il risultato…

Adene

Anne Derenne Anne DerenneLink esterno è una vignettista francese che vive dal 2009 a Madrid, in Spagna. I suoi lavori sono pubblicati da testate come Le Monde, Le Temps, Le Pèlerin sotto lo pseudonimo "Adene". Disegna anche per conto di varie ONG. Anne Derenne è membro dell'associazione francese di vignettisti “Cartooning for Peace”. End of insertion

Ema

Emanuele del Rosso Emanuele del RossoLink esterno pubblica illustrazioni su riviste online e giornali di tutto il mondo. Tra la clientela dell'italiano figurano: The Japan Times, Le Monde, Courrier International, Alternatives Economiques, Le Temps e molti altri. Del Rosso è membro del “Cartoon Movement”, una delle principali piattaforme per le caricature politiche e il giornalismo a fumetti di qualità. Fa anche lui parte dell'associazione di vignettisti “Cartooning for Peace”. End of insertion

"Grazie ai nostri orologi precisi, noi svizzeri possiamo misurare al minuto quanto siamo in ritardo rispetto ai tempi." Widmer

Ruedi Widmer Originario della Svizzera tedesca, Ruedi WidmerLink esterno Widmer disegna dal 2000 per diverse testate nella Confederazione, come il Tages-Anzeiger e la rivista satirica Titanic. Ha pubblicato diversi libri e scritto delle cronache, per esempio per il settimanale Wochenzeitung. Per il giornale della sua città natale, Winterthur, disegna da decenni l'inserto satirico "Gli ultimi segreti di un mondo razionale", che conta oltre 1'100 contributi. End of insertion

Thomas Plaßmann

Thomas Plassmann Thomas PlassmannLink esterno disegna dal 1986 per numerose riviste e molti giornali. Oggi, il tedesco collabora con i quotidiani Berliner Zeitung e Frankfurter Rundschau. Ha pubblicato diversi libri e ricevuto vari riconoscimenti, come il "Premio della caricatura politica". End of insertion

Valott

Jaques Vallotton Residente nella Svizzera francese, Jaques VallottonLink esterno ha segnato l'immaginario elvetico con i suoi libri di vignette e il suo lavoro di animazione. Dal 1985 al 2000 è stato vignettista per il quotidiano Le Matin. Dal 2014, disegna ogni sabato una vignetta per il quotidiano 24 Heures. End of insertion





