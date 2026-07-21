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Popolazione di cicogne in Svizzera in continua crescita

Keystone-SDA

Da 25 anni la popolazione di cicogne bianche sta tornando a crescere in Svizzera. Quest'anno sono state contate 1300 coppie nidificanti di questo uccello, considerato estinto nel nostro Paese negli anni Cinquanta. Nel 2000 erano solo 175.

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2 minuti

(Keystone-ATS) Contattata da Keystone ATS, l’organizzazione Cicogna Svizzera (Storch Schweiz) attribuisce questa ripresa a un cambiamento nel comportamento migratorio. L’andamento della popolazione di questo volatile è paragonabile a quello registrato in Germania.

Un censimento effettuato il 3 gennaio scorso ha rilevato il numero record di 1771 cicogne svernanti nel Paese, raggruppate particolarmente in luoghi come il Flachsee sulla Reuss presso Unterlunkhofen (AG) o nel Neeracherried (ZH), una delle ultime grandi paludi della Svizzera.

Le cicogne non migrano più in Africa come un tempo, ma spesso svernano nel sud della Spagna e sempre più spesso trascorrono l’inverno direttamente in Svizzera. Oltre a ciò, misure quali la rinaturazione delle zone umide, la creazione di siti di nidificazione e le campagne di educazione ambientale hanno i portato a una ripresa degli effettivi.

Nonostante la tendenza positiva, la tutela della cicogna bianca rimane un impegno a lungo termine, precisa l’organizzazione. La conservazione e l’ampliamento di habitat adeguati sono fondamentali per garantire il successo a lungo termine.

In Germania, l’associazione per la tutela della natura Nabu ha stimato per la stagione in corso 15’000 coppie nidificanti, ha riportato l’agenzia di stampa tedesca DPA. Negli anni Ottanta, nelle due Germanie si contavano meno di 3000 coppie.

Attraverso il territorio tedesco si snoda una cosiddetta “linea di demarcazione migratoria”. Le cicogne a est continuano a migrare verso l’Africa passando per i Balcani. Gli esemplari a ovest volano ormai solo fino in Spagna, dove trovano cibo nelle risaie e nelle discariche. Tre quarti delle cicogne tedesche sono oggi migratori occidentali.

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