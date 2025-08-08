The Swiss voice in the world since 1935

Porsche: in settembre forse fuori da indice Dax

Porsche potrebbe essere costretta ad uscire dall'indice Dax della borsa di Francoforte.

(Keystone-ATS) Il corso azionario dell’azienda automobilistica è stato particolarmente negativo – da gennaio le azioni Porsche AG sono scese di oltre il 20% – e potrebbe non essere sufficiente per restare tra le prime quaranta aziende in Germania.

Secondo il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung si tratterebbe di un doppio smacco: attualmente sono rappresentate nel Dax sia Porsche AG, l’azienda responsabile del settore automobilistico, sia Porsche SE, la holding nella quale le famiglie proprietarie hanno le loro partecipazioni azionarie. Entrambe, secondo diversi analisti, dovrebbero uscire dall’elenco: il 3 settembre la borsa annuncerà quali società saranno promosse e quali retrocesse dai rispettivi indici.

