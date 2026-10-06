Prezzi quasi invariati per case e appartamenti

Keystone-SDA

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Prezzi sostanzialmente stabili per gli immobili residenziali in proprietà in Svizzera, perlomeno a livello mensile.

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(Keystone-ATS) Stando a un’analisi degli annunci immobiliari pubblicata dalla piattaforma Immoscout in collaborazione con la società di consulenza immobiliare IAZI in settembre i prezzi richiesti da venditori per le case unifamiliari sono scesi dello 0,1% rispetto ad agosto. Gli appartamenti hanno per contro presentato un rialzo dello 0,2%.

Non mancano peraltro le differenze regionali. Per le case il calo più marcato si registra a Zurigo (-2,7%), ma flessioni sono riscontrate anche nel Mittelland, nella Svizzera centrale e in Ticino. Aumenti sono stati invece osservati nella regione del Lago Lemano, nella Svizzera orientale e in quella nordoccidentale.

Per quanto riguarda la proprietà per piani, i prezzi sono saliti in Ticino, nella Svizzera nordoccidentale, nella regione del Lemano e nella Svizzera centrale, mentre sono scesi a Zurigo e nella Svizzera orientale.

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