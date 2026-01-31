Pro Helvetia di fronte a sfida bilancio e a ruolo chiave cultura

Alla testa di Pro Helvetia dallo scorso luglio, il vodese Michael Kinzer deve guidare la Fondazione svizzera per la cultura in un contesto di forti tensioni finanziarie e politiche.

(Keystone-ATS) Tra il sostegno agli artisti, la rappresentazione internazionale e la precarietà del mondo culturale, le sfide si accumulano, ha spiegato oggi in un’intervista a Le Temps.

Pro Helvetia sta affrontando un periodo cruciale. Sebbene disponga di un budget di 187 milioni di franchi per il periodo 2025-2028, la pressione sulle finanze pubbliche e il moltiplicarsi delle richieste costringono l’istituzione a rafforzare la sua selettività.

“La cultura evolve sempre in un contesto di tensioni, che bisogna assumersi con responsabilità”, ha dichiarato Michael Kinzer sulle colonne di Le Temps.

Selettività e precarietà del mondo culturale

Ogni anno Pro Helvetia riceve oltre 7000 richieste di sostegno, una cifra che a suo avviso è raddoppiata in dieci anni. Solo circa un terzo dei progetti viene selezionato, una realtà che alimenta le preoccupazioni del settore di fronte alla precarietà degli artisti.

La fondazione cerca di evitare una dispersione delle risorse. “È nostra responsabilità non distribuire piccoli contributi a un numero eccessivo di attori, ma rimanere selettivi”, ha sottolineato Michael Kinzer, ricordando che il reddito mediano degli artisti professionisti rimane basso.

Rappresentazione internazionale e sfide politiche

Tra le priorità figura la riapertura del Centro culturale svizzero di Parigi, l’unico luogo di diffusione proprio di Pro Helvetia all’estero. Dopo diversi anni di programmazione fuori sede, questo ritorno a una sede centrale consentirà di “renderlo un importante punto di riferimento per la diffusione della cultura svizzera nella francofonia”.

In un contesto di crescenti nazionalismi e di un annunciato calo di alcuni sostegni pubblici alla cultura, Pro Helvetia intende ribadire il proprio ruolo nella società. “La cultura apporta un valore essenziale in termini di coesione sociale, democrazia e comprensione del mondo”, ha affermato il suo direttore.