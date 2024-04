Pronti ad attacco islamista, tre minori arrestati in Germania

(Keystone-ATS) Tre minorenni sono stati arrestati nella Germania occidentale perché “fortemente sospettati di pianificare un attacco terroristico di matrice islamica”. Lo ha dichiarato la procura di Düsseldorf in un comunicato.

I mandati di arresto riguardano due ragazze di 15 e 16 anni e un ragazzo di 15 anni della Renania Settentrionale-Vestfalia (nord-ovest). Stando alla nota, hanno “ammesso di essere pronti a commettere” un attentato.

Tutti e tre provengono dalla regione di Düsseldorf e si erano anche “impegnati a compiere omicidi”, hanno aggiunto i procuratori. Gli investigatori non hanno fornito ulteriori dettagli sul presunto complotto, affermando che l’indagine è ancora in corso.

Ma il quotidiano Bild ha riferito che i giovani stavano presumibilmente pianificando di compiere attacchi con molotov e coltelli nel nome dello Stato Islamico. I loro obiettivi sarebbero stati cittadini di religione cristiana. Gli arrestati sembra stessero valutando l’idea di procurarsi armi da fuoco.

La Germania è in stato di massima allerta per gli attacchi islamisti dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas in ottobre e il capo dell’intelligence interna del Paese ha avvertito che il rischio di tali attacchi è “reale e più alto di quanto non sia stato per molto tempo”.