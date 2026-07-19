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Putin ringrazia Pyongyang sul sostegno fornito durante conflitto

Keystone-SDA

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato la ministra degli esteri nordcoreana Choe Son Hui, in visita nel paese. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, scrive la Tass.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In apertura dell’incontro Putin ha espresso un giudizio molto positivo sulle relazioni bilaterali tra Russia e Corea del Nord, ha precisato Peskov, aggiungendo che il leader russo “ha colto l’occasione per esprimere ancora una volta gratitudine alla leadership e al popolo nordcoreani per il sostegno fornito durante l’operazione militare speciale”. “Putin ha poi rivolto i suoi più calorosi saluti al leader nordcoreano Kim Jong Un”, ha aggiunto Peskov.

“Da parte sua, la ministra degli esteri nordcoreana lo ha ringraziato per queste parole cordiali e ha affermato che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha recentemente ribadito il proprio impegno a favore dello sviluppo globale delle relazioni con la Russia”.

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