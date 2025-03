Christoph Meier, grafico “funky” nel paese delle inondazioni

Christoph Meier al Bar Joseph, di cui ha disegnato il logo. Mathieu van Berchem

Serie Ritratto del mese , Episodio 5: Formatosi in professioni tipicamente elvetiche, grafico ma anche vetrinista, Christoph Meier esercita queste attività a Sommières, nel sud della Francia. Una regione mai al riparo da una terribile inondazione. Ritratto di un uomo di San Gallo con un accento misto provenzale.

7 minuti

A casa di Christoph Meier, a Sommières, vicino a Nîmes, nel dipartimento del Gard, una piccola targa blu è affissa a un muro a tre metri d’altezza. Si legge “Vidourle 2002”. All’inizio di settembre 2002, le acque del fiume si sono riversate nei suoi uffici fino a questa altezza spaventosa.

Ritratto del mese Le svizzere e gli svizzeri all’estero sono tanto diversi quanto i Paesi in cui vivono. SWI swissinfo.ch vuole illustrare questa diversità. A tal fine, ogni mese pubblichiamo la storia di vita unica di un/a rappresentante della Quinta Svizzera.

Dalla sua terrazza al primo piano, Christoph Meier ha assistito all’innalzamento delle acque. “Ho visto passare auto che galleggiavano, roulotte, caschi di moto. Più tardi, quando l’acqua è scesa, vi erano dei camion della nettezza urbana di Parigi che giravano per le strade. Lo slancio di solidarietà è stato formidabile”, racconta questo svizzero originario di San Gallo, seduto in un caffè che domina la Vidourle. Guardando questo fiume tutto raggrinzito, falsamente tranquillo, è difficile immaginare tali straripamenti, tali “vidourlades”, come vengono chiamate a Sommières.

In un solo giorno, Christoph perde parte del suo archivio, la sua collezione di libri di grafica e molto altro ancora. Christoph Meier, che non ricorda alcun annuncio tramite altoparlanti, afferma: “Non ero stato avvertito del rischio di avere i miei uffici a 30 metri dal Vidourle”. La consapevolezza arriverà più tardi. “Oggi, è possibile seguire dal vivo su internet il livello del fiume. E ogni atto di vendita immobiliare deve indicare il livello di piena durante le grandi inondazioni”.

Le inondazioni del Vidourle nel 2002. Mathieu van Berchem

Dal ricamo alla vetrina

Il grafico Christoph Meier partecipa a questi sforzi di prevenzione in prima persona. Ha realizzato il design editorialeCollegamento esterno di diversi opuscoli informativi sui pericoli delle inondazioni, che stabiliscono le regole e danno questo consiglio: tutti le persone che abitano a Sommières dovrebbero avere a portata di mano una valigia contenente un fischietto, una torcia lampeggiante, un cartello ‘SOS’ di colore vivo, alimenti energetici e un kit medico. E persino un coltellino svizzero!

E ora che tutti sono pronti, il Vidourle non ha più lasciato il suo letto tranquillo. Così, fiducioso, Christoph Meier ha spostato i suoi mobili e la sua camera nel punto in cui aveva il suo ufficio.

Meier ha sempre un accento tedesco, con una punta di provenzale. Nulla lo predestinava a diventare un grafico a Sommières, lui che è nato in una modesta famiglia di San Gallo. Suo padre lavorava nel ricamo, una tradizione nel Cantone, mentre sua madre era casalinga. Ha fatto un apprendistato come vetrinista, poi ha studiato Belle Arti a San Gallo.

Vetrinista? “È un mestiere piuttosto svizzero, un po’ fuori moda oggi, che consiste nell’allestire le vetrine dei negozi”, osserva Christoph Meier. Qui in Francia, non sono rimasto davvero colpito dalle vetrine, tranne forse a Parigi”. Proprio in quel momento, si presenta l’occasione di tornare al suo primo lavoro. Dopo aver incontrato la sua futura moglie a Sommières, Christoph Meier viene a sapere che la televisione privata M6, in piena espansione, è interessata alla segnaletica della sua sede parigina. Si aggiudica l’appalto e trascorre un po’ di tempo nella capitale.

M6 apprezza il lavoro di Christoph Meier e vuole proseguire la collaborazione. Si tratta di allestire la sua vetrina lunga 70 metri, vicino agli Champs-Élysées. Christoph Meier è l’uomo giusto, grazie alla sua esperienza in allestimenti. Gestisce l’attività con un tocco tipicamente svizzero. È l’epoca dei primi reality show e la vetrina del canale rifletterà questo entusiasmo passeggero per “Loft Story” (l’equivalente francese del Grande Fratello) e altri programmi simili.

Lo stile Meier: un mix funky

Ma il sangallese preferisce la tranquillità e le temperature di Sommières, il suo affascinante centro medievale e la sua professione di grafico. Passeggiando per le strade acciottolate della città del Gard, è difficile trovare negozi i cui loghi e insegne non siano stati disegnati da Christoph Meier. Il bar Joseph, il cioccolatiere Courtin, la città stessa, il suo castello medievale, tutte queste “identità visive” portano la firma di Meier.

Qual è lo “stile” Meier? “Mi piace dividere le parole in sillabe e associare processi apparentemente contraddittori, come disegni fatti a mano e una tipografia rigorosa, ben svizzera”. Un grafico un po’ jazz? Christoph Meier preferisce il termine “funky”.

Lo stile “Christoph Meier”, un grafismo “funky”. Christoph Meier

La reputazione del sangallese si estende oltre Sommières. Ha alcuni importanti contratti istituzionali, che vanno da Nîmes a Montpellier. Il Consiglio generale del Gard, il Pays de Sommières (la comunità di comuni), la metropoli di Montpellier, eccetera. Gli strati del famoso “millefeuille bureaucratique” (il millefoglie burocratico) francese sono tutti suoi clienti!

C’est la fête au château

Sommières, il suo fiume, la sua famosa terra – una polvere che rimuove miracolosamente le macchie di grasso – e il suo castello in rovina. Negli anni Trenta del secolo scorso, le autorità di questa città insalubre, quasi senza acqua corrente, costruirono un grande serbatoio d’acqua nel cortile deserto del castello. Per l’inaugurazione, si organizza una festa. “Negli archivi, ho trovato alcune descrizioni di questa festa piuttosto folle, con corse di persone travestite e gare di nuoto nel Vidourle”.

Così, nel 2018, quando Sommières decide di demolire l’enorme serbatoio d’acqua, Christoph Meier e i suoi amici organizzano una nuova festa, un “vide-chât’eau (da vide/svuotare, château/castello e eau/acqua). Grandi e piccini possono lasciare la loro firma o disegnare sulle vecchie cisterne e arrampicarsi in sicurezza sulle rovine del castello. Il cortile torna finalmente a essere un luogo da visitare. E in questo splendido cortile circondato da antiche pietre, dominato da una torre, Christoph Meier sogna di prolungare la festa: perché non proiettare film sulla torre del castello? Da allora, dirige il festival ‘Ciné-Jazz à la Tour’. E, naturalmente, ha disegnato il logo!

Poster realizzato da Christoph Meier per il Ciné-Jazz à la Tour. Christoph Meier

A 63 anni, di cui 35 trascorsi a Sommières, Christoph Meier non lavora più undici ore al giorno come un tempo. Ma mantiene alcuni clienti per fedeltà. Quindi, “Leben, wie Gott in Frankreich” (vivere come Dio in Francia) come si dice in Germania? “A dire il vero, non sono un grande fan delle partite di bocce e delle corse di toro della Camargue che invadono regolarmente le strade di Sommières. Per fortuna c’è il jazz. E il funk”.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione con l’aiuto di Deepl/mar

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative