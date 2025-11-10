La bise, il vento svizzero con una personalità tutta sua

La bise è un vento unico nel suo genere, tipico della Svizzera. Mentre la maggior parte dei venti nel Paese soffia da ovest verso est, la bise fa esattamente il contrario.
Leggete il nostro articolo qui sotto per scoprire cosa rende questo vento così particolare.
La bise, un fenomeno meteorologico tipicamente svizzero
Quando un vento freddo e secco sferza sull’Altopiano svizzero, molte persone si lamentano del mal di testa e di altri disturbi. È la bise che le fa soffrire. Ciò che molta gente ignora è che questo vento particolare esiste solo in Svizzera.
