La Quinta Svizzera in cinque grafici

Ogni anno, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST), 30'000 svizzere e svizzeri vanno a vivere altrove. Keystone / Urs Flueeler

Le svizzere e gli svizzeri vivono in sempre maggior numero all'estero e spesso hanno in tasca almeno un altro passaporto, oltre a quello rossocrociato. Qual è il loro profilo? E quali sono i Paesi preferiti? I dettagli in cinque grafici.

Pauline Turuban La mia specialità è raccontare storie, interpretare quello che succede in Svizzera e nel mondo a partire da dati e statistiche. Espatriata in Svizzera da diversi anni, sono stata giornalista multimediale presso la Radiotelevisione della Svizzera francese (RTS). Altre lingue: 2 Deutsch de Alles über die Schweizer:innen im Ausland in fünf Grafiken Di più Alles über die Schweizer:innen im Ausland in fünf Grafiken

Français fr Tout savoir sur les Suisses de l’étranger en cinq graphiques originale Di più Tout savoir sur les Suisses de l’étranger en cinq graphiques

Nell’ultimo decennio, secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST),Collegamento esterno circa 30’000 tra svizzere e svizzeri hanno lasciato la madrepatria ogni anno. A fine 2023, le concittadine e i concittadini che vivevano fuori dalla Confederazione erano oltre 813’400, ossia quasi l’11% delle persone con nazionalità elvetica.

Il numero di svizzere e svizzeri all’estero registra un incremento di 81’000 unità rispetto a dieci anni fa e di 309’000 dal 1993. Solo tra il 2022 e il 2023, sono 13’400 le confederate e i confederati che hanno ingrossato le file della diaspora, aumentando in tutti i continenti eccetto l’Africa (dove il numero è stabile).

L’emigrazione spiega solo in parte questa evoluzione al rialzo, poiché le nascite e le naturalizzazioni contribuiscono alla crescita.

Contenuto esterno

Per quasi due terzi in Europa

Circa il 64% di chi risiede fuori dalla madrepatria vive in Europa, perlopiù nei Paesi confinanti (in primis in Francia, con 209’300 persone, seguita da Germania e Italia) .

Fuori dall’Europa, la comunità elvetica più numerosa si trova negli Stati Uniti (83’700 unità) e complessivamente circa un quarto della diaspora svizzera risiede nel continente americano.

L’Argentina è il Paese dell’America latina che accoglie il maggior numero di svizzere e svizzeri (15’100), davanti al Brasile e il Cile. Tra Medio Oriente e Asia, il primatista è Israele (23’700), seguito dalla Thailandia. In Oceania, confederati e confederate si concentrano principalmente in Australia (26’400), mentre per il continente africano ad accoglierne di più è il Sudafrica (7’700).

Contenuto esterno





Più svizzere che svizzeri

Le espatriate sono un po’ più numerose degli espatriati in tutti i Paesi che ospitano comunità elvetiche numerose (nel complesso, si conta il 54% di donne contro il 46% di uomini).

Fa eccezione il Vaticano, dove la quasi totalità dei 137 passaporti rossocrociati è in mano a uomini. La Guardia svizzera pontificia è in effetti un corpo militare interamente maschile.

Svizzere e svizzeri all’estero sono perlopiù in età lavorativa (56%).

La cosiddetta Quinta Svizzera conta circa una persona su cinque sotto i 18 anni di età e quasi una su quattro di 65 anni o più. Il gruppo ’65+’ è quello che è cresciuto maggiormente (+4% tra il 2022 e il 2023).

Contenuto esterno

Agli estremi della piramide

Tra i Paesi che ospitano grandi comunità svizzere, la Thailandia, il Portogallo, la Spagna e il Sudafrica si distinguono per anzianità: se l’età media delle svizzere e degli svizzeri all’estero è di 43 anni, in Thailandia è di 55.

Per contro, Israele accoglie la comunità svizzera all’estero di gran lunga più giovane: quasi la metà delle persone con cittadinanza elvetica è minorenne e l’età media è di 27 anni. Tale comunità è inoltre quella che ha registrato lo scorso anno la maggior crescita di effettivi: 833 persone in più (+3,6%) nel 2023 su base annua, ciò che l’Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce principalmente alle nascite di svizzere e svizzeri nello Stato ebraico.

Contenuto esterno

Tre su quattro hanno un’altra cittadinanza

Tre quarti delle e dei connazionali residenti all’estero possiedono, oltre a quella rossocrociato, almeno un altro passaporto. Ma questa proporzione varia sensibilmente a seconda del Paese di residenza. In Thailandia si registra la quota maggiore di svizzere e svizzeri che non hanno altre nazionalità. Al contrario, la diaspora elvetica residente in Argentina è quasi interamente plurinazionale.

Contenuto esterno

