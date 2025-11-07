La rete invisibile della diplomazia svizzera

Serie Consoli onorari svizzeri , Episodio 1: La Svizzera ha in servizio in tutto il mondo 225 diplomatici e diplomatiche non professionisti: i consoli onorari. Mostriamo dove vivono, perché ce n'è bisogno e per quale motivo il loro numero è in aumento. Inoltre: come si diventa console onorario/a?

Tra l’Australia e le Figi si trova Vanuatu: 80 isole, oltre 300’000 abitanti e appena 18 persone di nazionalità svizzera registrate. La rappresentanza rossocrociata più vicina si trova a 2’500 chilometri di distanza da Port Vila, la capitale di Vanuatu.

Chiunque, con cittadinanza svizzera, si trovi in difficoltà nell’arcipelago del Pacifico meridionale potrà prossimamente contare sull’aiuto di una o un console onorario. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sta attualmente cercando una persona che parli a nome della Confederazione, curi i contatti e fornisca supporto in situazioni di crisi – a titolo onorifico e con tatto e sensibilità.

L’annuncio di lavoro ha un tono sobrio: si cerca una persona con uno stretto legame con la Svizzera, che viva a Port Vila o nelle vicinanze e disponga di una rete di contatti consolidata e capillare a Vanuatu. Inoltre, la persona candidata non deve aver ancora raggiunto l’età pensionabile di 65 anni e deve poter mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria per adempiere ai compiti ufficiali.

“Le e i consoli onorari devono godere di una buona reputazione, disporre di una solida rete di contatti e delle risorse necessarie per esercitare la funzione a titolo onorifico”, scrive il DFAE. Inoltre, non dovrebbero sussistere conflitti di interesse, come potrebbe essere il caso di chi è dipendente pubblico/a del rispettivo Stato ospitante.

Il numero di consolati onorari è in aumento

Il profilo ricercato è rappresentativo dei requisiti posti a chi fa parte di una rete mondiale, quasi invisibile ma in costante crescita. Come comunica il DFAE su richiesta, il consolato onorario di Vanuatu è stato aperto quest’anno.

Dall’altra parte del mondo, a circa 17’000 chilometri dalla Svizzera, si trova Vanuatu. Qui, il 1° ottobre è stato inaugurato un consolato onorario. Antoine Boureau / Biosphoto – Droit Géré – Oeuvre Protégée Par Copyright – – – –

Che sia nei mari del Sud, in Africa occidentale o in una città di provincia europea, ovunque rappresentano la Svizzera – a titolo onorifico, spesso in solitaria, eppure con un grande impatto.

Attualmente esistono 225 consolati onorari svizzeri in oltre 100 Paesi – circa 20 postazioni in più rispetto a dieci anni fa. Secondo il DFAE, le ragioni di questo aumento sono molteplici: “Un numero crescente di persone di nazionalità svizzera si reca in tali regioni, il che porta a un aumento dei casi di protezione consolare”.

Allo stesso tempo, si registra un crescente interesse economico della Svizzera in diverse località. E infine, “i e le consoli onorari rappresentano la Svizzera laddove non esiste una rappresentanza ufficiale”.

La decisione se e dove sia necessario un o una console onorari viene presa “in base alle necessità e su richiesta della rappresentanza di grado superiore”, scrive il DFAE, da noi interrogato. In altre parole, le ambasciate o i consolati generali svizzeri comunicano a Berna dove necessitano di supporto diplomatico. Il consigliere federale Ignazio Cassis, in qualità di capo del Dipartimento, decide poi l’apertura di un consolato onorario al termine di una procedura di consultazione interna.

La prima pietra del sistema consolare onorario svizzero, che ancora oggi svolge un ruolo importante nella rappresentanza degli interessi della Confederazione all’estero, fu posta da Marc Antoine Pellis, nominato nel 1798 a Bordeaux primo console onorario nella storia delle relazioni estere svizzere.

Un mandato come console onorario dura quattro anni e può essere rinnovato più volte – a condizione che i requisiti siano soddisfatti – ma non oltre il compimento del 70° anno di età.

Cosa fa esattamente un console o una console onoraria?

Se, ad esempio, una cittadina svizzera viene arrestata a Bali, è probabile che il console onorario locale diventi la sua prima persona di riferimento. Poiché in loco non esiste una rappresentanza ufficiale svizzera, le e i consoli onorari si occupano, tra le altre cose, delle visite in carcere o di altri compiti legati ai servizi consolari.

Queste figure, che rappresentano la Svizzera a titolo onorifico, assistono le rappresentanze competenti in tutto il mondo in casi di emergenza che riguardano persone di nazionalità svizzera. Un arresto costituisce un caso di protezione consolare.

Le rappresentanze svizzere possono contare sui loro consolati onorari anche in caso di gravi crisi. I e le consoli onorari non possono tuttavia sostituire i passaporti smarriti, poiché mancano loro sia l’infrastruttura necessaria sia l’autorizzazione per farlo. Lo stesso vale per il rilascio dei visti.

Di concerto con la postazione ufficiale competente, forniscono supporto a cittadine e cittadini svizzeri che risiedono o sono in viaggio nel Paese ospitante e curano attivamente i contatti con la comunità elvetica all’estero.

Il loro lavoro, tuttavia, va oltre l’aiuto nei casi di emergenza. Le e i consoli onorari possono fornire un sostegno prezioso, in particolare nella tutela degli interessi. Di solito, infatti, dispongono di un’ampia rete di contatti a livello locale e conoscono la realtà economica, culturale e politica della regione. “Promuovono le relazioni tra la Svizzera e il Paese ospitante e contribuiscono a rafforzare la presenza della Svizzera in loco”: così il DFAE descrive il loro ruolo.

I consoli onorari lavorano gratuitamente per la Svizzera

Per il loro lavoro non ricevono uno stipendio, ma un’indennità di spesa di 6’500 franchi svizzeri all’anno. I consolati onorari rappresentano quindi anche un’alternativa economica ai consolati di carriera.

Questi diplomatici e diplomatiche non professionisti non ricevono un passaporto diplomatico e godono solo di “un’immunità limitata alla loro attività di console onorario”, secondo il DFAE. Non dispongono quindi di un’immunità personaleCollegamento esterno.

Secondo il DFAE, il possesso della cittadinanza svizzera non è strettamente necessario per ricoprire la carica. Per i viaggi di servizio, le e i consoli onorari possono richiedere un passaporto di servizio, per il quale, tuttavia, la cittadinanza svizzera è un prerequisito.

Con questa serie, Swissinfo.ch getta uno sguardo sulla rete capillare e poco visibile delle e dei consoli onorari della Svizzera. Chi sono queste persone che agiscono in nome della Confederazione – da Bordeaux a Brisbane, da Denver a Durban? E cosa le spinge ad assumere questo ruolo discreto, che può diventare così importante in un momento decisivo?

Nelle prossime settimane ve ne presenteremo alcune.

