La settimana in Svizzera

La notizia più importante della settimana in Europa è stato il discorso pronunciato venerdì scorso a Monaco dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che ha accusato la leadership europea di censurare la libertà di parola e di non controllare l’immigrazione.

Il discorso ha suscitato un brusco rimprovero da parte del ministro della difesa tedesco, ma la ministra delle finanze svizzera Karin Keller-Sutter, che quest’anno detiene la presidenza di turno della Svizzera, non si è unita alle reazioni indignate di molti altri capi di Stato e di governo europei.

In un’intervista rilasciata al quotidiano Le Temps il giorno successivo, Keller-Sutter ha dichiarato che il discorso di Vance è stato “liberale, in un certo senso molto svizzero” quando ha sottolineato la necessità di ascoltare il popolo. “Ha parlato di valori che devono essere difesi e che condividiamo, come la libertà e la capacità di esprimersi. È stato un appello alla democrazia diretta”, ha aggiunto.

Questa valutazione ha suscitato un acceso dibattito in Svizzera. Le critiche sono arrivate, tra le altre, dall’ex consigliere federale Pascal Couchepin, liberale radicale come Karin Keller-Sutter, dal Partito del Centro e dai Verdi. Esprimere un tale apprezzamento per il discorso di Vance non è “degno della Svizzera”, hanno detto i Verdi.

Mercoledì, Keller-Sutter ha giustificato il suo commento. “Stavo parlando solo di un aspetto delle dichiarazioni di Vance”, ha dichiarato alla televisione pubblica svizzera RTS. Ha detto che si riferiva alle affermazioni sull’importanza di ascoltare la popolazione e sulla garanzia della libertà di espressione. “Non ho parlato del resto. Non spetta a me commentare o valutare le dichiarazioni di Vance sugli Stati Uniti o sull’Europa”.