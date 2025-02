Die Woche in der Schweiz

In Europa war die Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance am vergangenen Freitag in München ein grosses Thema. Vance hatte den europäischen Staats- und Regierungschefs Versäumisse bei der Kontrolle der Einwanderung und Zensur der Meinungsfreiheit vorgeworfen.

Dies führte zu einer scharfen Rüge durch den deutschen Verteidigungsminister. Doch die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter schloss sich den empörten Reaktionen vieler europäischer Staats- und Regierungschefs nicht an.

In einem Interview mit der Tageszeitung Le Temps sagte Keller-Sutter am nächsten Tag, Vances Rede sei «liberal in einem sehr schweizerischen Sinne», wenn er betone, dass man auf die Bevölkerung hören müsse. «Er sprach über Werte, die es zu verteidigen gilt und die wir teilen, wie Freiheit und die Möglichkeit, sich zu äussern. Es war ein Plädoyer für die direkte Demokratie», fügte sie hinzu.

Diese Aussage löste in der Schweiz eine heftige Debatte aus. Kritik kam unter anderem vom früheren Bundesrat Pascal Couchepin (wie Keller-Sutter ein Liberaler), von der Mitte-Partei oder den Grünen, die Keller-Sutters Aussagen als «der Schweiz nicht würdig» taxierten.

Am Mittwoch relativierte die Bundespräsidentin ihre Äusserungen. Sie habe nur über einen Aspekt der Rede gesprochen, sagte Keller-Sutter gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS. Und zwar über die Aussage von Vance, dass man auf die Bevölkerung hören und die Meinungsfreiheit garantieren müsse. Sie habe nicht über den Rest gesprochen. Es liege nicht an ihr, die Aussagen von Vance über die USA oder Europa zu kommentieren, so Keller-Sutter.