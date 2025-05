L’onestà viene prima del successo

Gli italofoni sono stati particolarmente numerosi a scegliere l'onestà come motto di vita. Keystone / Urs Flueeler

La popolazione dà più importanza alla sincerità e al godersi la vita, secondo il grande sondaggio della SSR “Svizzera, come stai?”

L’onestà è un principio a cui la popolazione in Svizzera, in particolare quella italofona, dà una grande importanza, mentre il successo è sorprendentemente in basso nella scala delle priorità, così come il fatto di essere ricordati. È quanto emerge dal sondaggio “Svizzera, come stai?”, condotto lo scorso anno e a cui hanno preso parte oltre 50’000 persone.

Ai partecipanti erano sottoposti otto diversi motti di vita tra cui sceglierne uno, e l’83% è riuscito a identificarsi con una delle frasi proposte.

Al secondo posto si trova un motto che poco si adatta allo stereotipo della Svizzera, come Paese austero e serio: l’importanza di godersi la vita. In questo caso, analizzando i dati, sembra emergere la crescente importanza data all’equilibrio tra lavoro e vita privata, in particolare tra le generazioni più giovani. I romandi, inoltre, emergono come i più edonisti in Svizzera.

Gli italofoni, con i romanci staccati di poco, spiccano invece per l’importanza che danno all’onestà, valore che prende maggiore importanza con il passare degli anni.

Un altro motto che ci si sarebbe potuti aspettare di trovare più in alto, con l’apparente diffuso interesse per uno stile di vita sano, è l’importanza di essere in forma. La popolazione ha infatti dato maggiore importanza a delle relazioni durature e al potere aiutare il prossimo. Anche in questo caso i francofoni si mostrano decisamente più interessati del resto della Svizzera.

Come sta la Svizzera?

Il sondaggio “Svizzera, come stai?” è arrivato alla terza edizione e vuole tastare il polso della popolazione per farsi un’idea il più possibile precisa di qual è la situazione delle persone in Svizzera nel 2025. Alcuni temi sono invariati e altri sono nuovi, tra cui nuove domande sulla sicurezza e sulla ricchezza.

