Oggi in Svizzera

ho incontrato Alexandre Edelmann, direttore di Presenza Svizzera, in diverse occasioni. È una persona che ama ridere e fare battute, anche con chi non lo conosce bene.
Leggere le sue dichiarazioni solenni sulle decisioni prese in vista delle prossime Olimpiadi invernali sottolinea, ancora una volta, la portata delle ripercussioni del terribile incendio di Crans-Montana.
La tragedia ha lasciato un segno nero sull’immagine della Svizzera all’estero, un segno che richiederà tempo e impegno per essere cancellato.
“Non possiamo far finta che non sia accaduto.” È così che il direttore di Presenza Svizzera Alexandre Edelmann ha giustificato la decisione dell’organizzazione di ridimensionare il proprio programma ai Giochi olimpici.
Due settimane dopo il tragico incendio di Crans-Montana, l’impatto internazionale della terribile catastrofe resta considerevole. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è pienamente consapevole del fatto che la tragedia ha avuto una forte eco ben oltre i confini della Svizzera.
Come riporta Le Temps, Presenza Svizzera, l’unità del DFAE incaricata di promuovere l’immagine della Svizzera all’estero, ha deciso di cancellare alcuni eventi previsti nelle House of Switzerland di Milano e Cortina, progettate per mettere in mostra valori e cultura svizzeri. “Abbiamo adattato il programma tenendo conto delle sensibilità e per evitare elementi che potrebbero essere fraintesi”, ha dichiarato Edelmann.
Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina inizieranno in febbraio. Tra le 40 persone morte dell’incendio del giorno di Capodanno, sei erano di nazionalità italiana; altre dieci sono rimaste gravemente ferite.
L’Italia è il Paese da cui si sono levate le voci più critiche sull’incendio del bar, con politica e media che hanno condannato con forza la mancanza di misure di sicurezza. “Quello che è successo non è una disgrazia, è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare soldi facili”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa all’inizio di questa settimana.
Le Temps scrive che, mentre svizzere e svizzeri in Italia osservano già danni tangibili all’immagine della Confederazione, il direttore di Presenza Svizzera ritiene che sia ancora troppo presto per valutare appieno l’impatto a lungo termine.
Qual è la posizione ufficiale della Svizzera sull’Iran e come sta affrontando la crisi attuale un Paese noto per il suo ruolo di mediazione? È quanto ha chiesto la SRF a Monika Schmutz Kirgöz, responsabile della Divisione Medio Oriente e Nord Africa del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Le proteste in Iran sono scoppiate il 28 dicembre a causa dell’inflazione che ha raggiunto livelli insostenibili per molte persone. Secondo quanto riportato venerdì, la sanguinosa repressione da parte delle autorità sembra per il momento aver in gran parte sedato le proteste.
Monika Schmutz Kirgöz ha dichiarato a SRF che il suo dipartimento rimane in stretto contatto con l’ambasciata svizzera a Teheran e continua a svolgere il suo mandato di potenza protettrice.
“Troviamo tutto ciò sconvolgente. Sono dimensioni che non abbiamo mai visto prima”, ha affermato Schmutz Kirgöz, riferendosi alle 2’600 morti confermate dalle autorità iraniane, alle migliaia di vittime non identificate e alle circa 20’000 persone arrestate finora.
La Svizzera rappresenta gli interessi degli Stati Uniti in Iran, mantenendo aperti i canali di comunicazione in entrambe le direzioni. “Questo canale è molto richiesto. Non diremo altro al riguardo”, ha aggiunto.
Delle circa 180 cittadine e cittadini svizzeri presenti attualmente in Iran, la maggior parte ha doppia cittadinanza. “Sono responsabili della propria sicurezza”, ha sottolineato Schmutz Kirgöz, riferendosi al fatto che il DFAE sconsiglia dal 2024 di viaggiare nella Repubblica islamica. “Ma siamo in contatto con la maggior parte di loro”, ha precisato.
Il ruolo di mediazione della Svizzera potrebbe entrare in gioco anche la prossima settimana durante l’annuale Forum economico mondiale (WEF) a Davos, dove sono attesi sia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia una “delegazione iraniana di alto livello”.
Multe fino a 20’000 franchi potrebbero essere inflitte nel canton San Gallo, in futuro, a chi non si vaccina. La proposta, in fase di consultazione, ha scatenato vive reazioni.
In una bozza di revisione della legge sanitaria, le autorità cantonali propongono di introdurre l’obbligo vaccinale e comminare multe a chi rifiuta. La proposta si basa sulla Legge federale sulle epidemie, che consente ai Cantoni di imporre vaccinazioni obbligatorie in caso di rischi significativi, ad esempio per determinate professioni o gruppi vulnerabili.
Le critiche non si sono fatte attendere. Il Governo cantonale ammette di aver sottovalutato la delicatezza del tema: durante la consultazione sono arrivate circa 2’500 prese di posizione. “Un nuovo record”, ha dichiarato il direttore del Dipartimento della sanità Bruno Damann. Una parte importante delle critiche riguarda l’entità delle multe. Sebbene le sanzioni sarebbero calcolate in base al reddito.
L’Unione Democratica di Centro (UDC, destra conservatrice) vuole eliminare completamente le sanzioni. Altri contestano il termine stesso di “vaccinazione obbligatoria”.
San Gallo non è il primo Cantone ad agire in tal senso. Basilea Campagna, Basilea Città, Appenzello Esterno, Grigioni, Soletta, Zugo, Nidvaldo e Zurigo basano già tali misure sulla Legge federale sulle epidemie.
Altri Cantoni – tra cui Glarona, Argovia, Turgovia e Berna – non includono tali disposizioni nelle loro leggi. A Sciaffusa, come a San Gallo, il progetto è attualmente in consultazione fino alla fine di febbraio.
Il passaporto svizzero è stato nuovamente classificato tra i documenti di viaggio “più forti” al mondo.
Mentirei se dicessi che non provo un certo orgoglio quando tengo in mano il mio passaporto svizzero. Sono pienamente consapevole – e grata – di quanto faciliti le mie possibilità di viaggiare.Nell’ultimo Henley Passport Index, il passaporto svizzero si classifica al terzo posto, offrendo accesso senza visto a 186 destinazioni in tutto il mondo.
Che cosa rende un passaporto “forte”? Secondo chi pubblica la classifica, riflette la stabilità politica, la credibilità diplomatica e l’influenza geopolitica di un Paese.
Questo livello di accesso sottolinea la forza diplomatica della Svizzera, scrive il Blick. Oltre ai viaggi senza visto, chi possiede un passaporto svizzero beneficia anche di procedure di frontiera più rapide e code più brevi.
Singapore guida la classifica, seguita da Giappone e Corea del Sud, entrambi al secondo posto. La Svizzera condivide il terzo posto con Danimarca, Lussemburgo, Spagna e Svezia.
