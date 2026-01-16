Oggi in Svizzera

“Non possiamo far finta che non sia accaduto.” È così che il direttore di Presenza Svizzera Alexandre Edelmann ha giustificato la decisione dell’organizzazione di ridimensionare il proprio programma ai Giochi olimpici.

Due settimane dopo il tragico incendio di Crans-Montana, l’impatto internazionale della terribile catastrofe resta considerevole. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è pienamente consapevole del fatto che la tragedia ha avuto una forte eco ben oltre i confini della Svizzera.

Come riporta Le Temps, Presenza Svizzera, l’unità del DFAE incaricata di promuovere l’immagine della Svizzera all’estero, ha deciso di cancellare alcuni eventi previsti nelle House of Switzerland di Milano e Cortina, progettate per mettere in mostra valori e cultura svizzeri. “Abbiamo adattato il programma tenendo conto delle sensibilità e per evitare elementi che potrebbero essere fraintesi”, ha dichiarato Edelmann.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina inizieranno in febbraio. Tra le 40 persone morte dell’incendio del giorno di Capodanno, sei erano di nazionalità italiana; altre dieci sono rimaste gravemente ferite.

L’Italia è il Paese da cui si sono levate le voci più critiche sull’incendio del bar, con politica e media che hanno condannato con forza la mancanza di misure di sicurezza. “Quello che è successo non è una disgrazia, è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare soldi facili”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa all’inizio di questa settimana.

Le Temps scrive che, mentre svizzere e svizzeri in Italia osservano già danni tangibili all’immagine della Confederazione, il direttore di Presenza Svizzera ritiene che sia ancora troppo presto per valutare appieno l’impatto a lungo termine.