Oggi in Svizzera

Il Consiglio nazionale, infatti, per 113 voti a 71, non è voluto entrare in materia ieri sera sul progetto di modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, che è stato quindi definitivamente affossato.

Una persona di un Paese UE o AELS residente in Svizzera e sposata con una persona di un Paese terzo (non UE/AELS) ha il diritto di farsi raggiungere nella Confederazione anche dai genitori e dai nonni del coniuge, in virtù delle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS. Questa possibilità è preclusa a cittadine e cittadini di nazionalità svizzera, per cui il ricongiungimento famigliare da Paesi terzi è concesso solo per coniuge e i figli minorenni.

Il progetto che voleva eliminare questa disparità era scaturito dalle file del Partito socialista, che denunciava una discriminazione. A nome della maggioranza della commissione delle istituzioni politiche, il deputato dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) Piero Marchesi ha parlato invece dell’intervento come di “un potente incentivo migratorio” che rischia di pesare sul portafoglio dei contribuenti.