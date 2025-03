Oggi in Svizzera

Una delegazione svizzera si è recata martedì a Washington per cercare di evitare l’imposizione di dazi doganali sulle esportazioni. Un ex ambasciatore statunitense in Svizzera, vicino a Donald Trump, si dice “ottimista” sulle relazioni commerciali tra i due Paesi.

Helene Budliger Artieda, responsabile della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), ha incontrato martedì a Washington il capo dello staff del rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer. L’obiettivo era quello di stabilire contatti con i rappresentanti della nuova amministrazione statunitense, scambiare opinioni sulle varie questioni del portafoglio commerciale ed esplorare i modi per rafforzare le relazioni economiche bilaterali, secondo quanto indicato dalla SECO.

Intervistato martedì dalla RTS, l’ex ambasciatore statunitense in Svizzera Edward McMullen ritiene che “le cose andranno bene”, perché “la Confederazione è uno dei migliori partner commerciali degli Stati Uniti. Questo significa qualcosa per il nostro Governo, per il nostro presidente e per il suo team”. McMullen ha esortato a non reagire in modo eccessivo. “Quando Donald Trump conoscerà le vostre posizioni – e ciò che conta è la reciprocità – farà quello che ha fatto nel 2017”, ha aggiunto.

Sulla scia della visita della rappresentante della SECO a Washington, sei parlamentari statunitensi sono attesi mercoledì a Berna, dove avranno colloqui con il ministro degli esteri Ignazio Cassis e il suo omologo economico Guy Parmelin. La delegazione statunitense parlerà anche con quattro segretari e segretarie di Stato, tra cui proprio la direttrice della SECO. Secondo il Dipartimento federale degli Affari esteri (DFAE), l’obiettivo di questi incontri è quello di “evidenziare i punti di forza della Svizzera e mostrare le opportunità di cooperazione”.