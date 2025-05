Oggi in Svizzera

Le aziende agricole in Svizzera continuano a diminuire e, per la prima volta dal 2010, il numero d’imprese che si dedicano all’agricoltura biologica non è cresciuto. Lo rende noto oggi l’Ufficio federale di statistica (UFS).

Nel dettaglio, la rilevazione dell’UFS ha contato 47’075 aziende agricole in Svizzera nel 2024, un calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Anche l’occupazione in questo settore, che nel 2024 impiegava 147’900 persone, è diminuita dello 0,7%. In media, le aziende sono diventate più grandi (22,1 ettari).

Per la prima volta in 14 anni, il numero di aziende biologiche (7’889) non è cresciuto ed è rimasto stabile, anche se la situazione varia molto tra cantoni. Se in Vallese e a San Gallo si sono registrati dei cali, a Ginevra, Zurigo e Neuchâtel le aziende biologiche sono aumentate.

La superficie agricola utile totale in Svizzera nel 2024 era di 1’041’000 ettari, composta per il 58% da prati e pascoli, per il 38% da campi e il restante da vigneti e frutteti. Nel rapporto viene sottolineato come i cereali, che occupano 136’400 ettari, hanno registrato un calo del 3,5%.