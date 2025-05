Oggi in Svizzera

Le nuove norme sulla sorveglianza dei dati proposte dal Consiglio federale imporrebbero ai servizi di messaggistica criptata (come Threema o WhatsApp) di identificare e conservare i dati dei loro utenti . In un’intervista rilasciata a RTS, Proton, azienda ginevrina leader mondiale nel settore delle e-mail crittografate e della privacy online, minaccia di lasciare la Svizzera.

Per Andy Yen, fondatore di Proton, che dichiara di avere 100 milioni di utenti, questo progetto sarebbe dannoso per la Svizzera. Se la revisione fosse accettata, “la legge diventerebbe quasi identica a quella in vigore oggi in Russia.”

Proton è anche membro del collettivo Eurostack, un movimento che invita l’Europa a ridurre la sua dipendenza dalle tecnologie degli Stati Uniti. È sostenuto da oltre 200 aziende, tra cui Infomaniak in Svizzera.

C’è anche un interesse politico. Lo scorso marzo, il consigliere nazionale Min Li Marti (Partito socialista) ha presentato un postulato in cui chiedeva al Governo di esaminare la possibilità che la Svizzera partecipi all’iniziativa EuroStack e di valutare in che modo possa contribuire al rafforzamento della sovranità digitale dell’Europa. Il Consiglio federale non ha ancora risposto.

