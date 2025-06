Oggi in Svizzera

Tra le “grandi orecchie” di Leuk, in Vallese, potrebbero spuntare anche quelle di Elon Musk. SpaceX, di proprietà del miliardario statunitense, intende infatti costruirvi decine di antenne per la rete satellitare Starlink.

La domanda di costruzione è stata depositata presso l’amministrazione federale in maggio, scrive Le Nouvelliste. Il progetto prevede l’installazione di 40 antenne per il servizio di accesso a internet satellitare, commercializzato da Musk a partire dal 2021. Questo renderebbe Leuk il più grande sito di Starlink in Europa.

Il gruppo “5G in Svizzera, no grazie”, nel frattempo, ha ricordato che è possibile presentare ricorso contro il progetto fino alla fine di giugno. Un’opposizione che non sorprende il sindaco di Leuk, Alain Bregy: “La gente ha sempre avuto paura dell’invisibile”, ha dichiarato, dopo aver sottolineato che la presenza dell’azienda statunitense sarebbe “un’opportunità per rilanciare l’economia del Comune”.

Le apparecchiature di SpaceX andrebbero a sostituire parte del sistema di antenne in funzione a Leuk, località in cui queste strutture mastodontiche fanno ciclicamente scorrere inchiostro. Nel 2013, ad esempio, quando esplose il “Datagate”, emersero speculazioni secondo cui l’azienda che gestisce parte di esse (la Signalhorn, poi ribattezzata LEUK teleport & data centre) intercettasse comunicazioni all’estero per conto dell’agenzia governativa statunitense incaricata della sicurezza nazionale, la NSA.