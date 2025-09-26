Oggi in Svizzera

A Ginevra, è bene prestare attenzione quando ci si avvicina a una scuola, e non solo per strada… ma anche in politica.

S’incrinano i rapporti tra la Francia e Ginevra sulla questione della scolarizzazione in Svizzera dei figli e delle figlie di persone frontaliere domiciliate in Francia. A Parigi, alcuni membri di entrambe le Camere del Parlamento sono indignati e minacciano di boicottare gli organi di cooperazione transfrontaliera .

“Non abbiamo mai riscontrato un tale disprezzo nel quadro delle istituzioni transfrontaliere”, denunciano in un comunicato due deputate dell’Alta Savoia all’Assemblea nazionale, il vicepresidente del Senato e il presidente della Comunità dei comuni del Genevois. E aggiungono con un’enfasi tutta francese: “Se il Cantone di Ginevra sceglie di fondare le sue relazioni transfrontaliere sul braccio di ferro, che se ne assuma le conseguenze. Ma sappia una cosa: sottovaluta la determinazione dei rappresentanti eletti francesi e la storia del nostro Paese”.

La causa di questa rabbia è una riunione definita “tesa” tra il Consiglio di Stato ginevrino, l’ambasciatrice di Francia in Svizzera e la prefetta della regione Alvernia-Rodano-Alpi. “Il comunicato stampa era già stato preparato e redatto dalle controparti svizzere, affermando che sarebbero rimaste inflessibili sulla loro posizione, mentre l’incontro aveva lo scopo di dialogare”, ha spiegato il presidente della Comunità dei comuni del Genevois ai microfoni della radio RTS.

Ricordiamo che le autorità ginevrine avevano annunciato nel 2018 di non voler più scolarizzare i figli e le figlie di cittadine e cittadini svizzeri domiciliati sul territorio francese. Tale decisione era però accompagnata da un periodo transitorio per chi aveva già iniziato un percorso scolastico in Svizzera o aveva fratelli o sorelle che frequentavano la scuola in Svizzera. Il Consiglio di Stato ginevrino ha deciso di porre fine a questo regime transitorio a partire dall’anno scolastico 2026; la misura riguarda 329 allievi e allieve frontalieri, in maggioranza di nazionalità svizzera.