Oggi in Svizzera

Le cause dell’incendio che aveva devastato il ristorante progettato da Mario Botta sul Glacier 3000, nel comprensorio di Les Diablerets (canton Vaud), sono state chiarite. E sono molto “svizzere”: la colpa è di un fornellino da fondue.

Nella notte tra il 18 e il 19 settembre 2022, la parte superiore della stazione d’arrivo della funivia del Glacier 3000 era andata in fiamme. Il rogo in cima alla montagna nel cuore della notte aveva assunto la forma di un gigantesco fornellino da fondue.

Il dramma non aveva causato feriti, ma i pompieri avevano impiegato 23 ore per domare le fiamme in condizioni difficili.

Ironia della sorte, l’inchiesta penale ha rivelato che l’incendio è stato causato dall’alcol combustibile di un fornellino da fondue ancora acceso, impilato su altri apparecchi, hanno rivelato 24 heures e Le Temps. Eppure, il manuale d’uso conteneva un avvertimento illustrato che vietava d’impilare questi oggetti.

La responsabile della ristorazione in carica all’epoca è stata rinviata a giudizio per incendio colposo. Non è stata lei a riporre i fornelli in modo scorretto, ma il Ministero pubblico le rimprovera di non essersi preoccupata delle modalità d’uso dei nuovi apparecchi, consegnati poche settimane prima, e di non aver informato il personale. Avrebbe, insomma, “ignorato i suoi doveri di prudenza in materia di sorveglianza, istruzione o delega delle mansioni che le competevano”.

