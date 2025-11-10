Oggi in Svizzera

Il numero medio di figli per donna in Svizzera era di 1,29 nel 2024, rispetto al 2,04 del 1971. Si tratta del livello più basso mai registrato dall’inizio delle rilevazioni, sottolinea l’UST. Le donne straniere (1,5) hanno in media un numero leggermente superiore di figli rispetto alle svizzere (1,2), ma il divario tra i due gruppi tende a ridursi.

Si osserva che a diminuire maggiormente sono state le nascite del terzo figlio (-13,6%) tra il 2019 e il 2024. Le prime e le seconde nascite sono invece calate rispettivamente dell’8,5% e del 9%. Le statistiche mostrano inoltre che le donne hanno il primo figlio sempre più tardi, in media a 31,3 anni.

Anche se il desiderio più diffuso rimane quello di avere due figli, la volontà di averne è in calo. La quota di persone tra i 20 e i 29 anni che non desiderano figli è passata dal 6% nel 2013 al 17% nel 2023. Nella fascia 30-39 anni, questa percentuale è salita dal 9% al 16%.