Oggi in Svizzera

In conferenza stampa, il presidente statunitense Donald Trump ha in parte confermato quanto annunciato dal media economico. “Stiamo lavorando a un accordo per abbassare in qualche modo le tariffe”, ha detto. “I dazi hanno colpito duramente la Svizzera, ma vogliamo che il Paese continui ad avere successo“, ha aggiunto, sottolineando che la Confederazione finora è stata “un buon alleato”.

Tuttavia, Trump è rimasto vago sui contenuti di un eventuale accordo e non ha parlato di percentuali. Secondo Bloomberg, il cambio di rotta potrebbe dovuto all’incontro, la scorsa settimana, dell’inquilino della Casa Bianca con alcuni imprenditori elvetici. Questi avrebbero proposto investimenti nel settore farmaceutico e la delocalizzazione di fonderie d’oro negli Stati Uniti.