Oggi in Svizzera

La fiducia è bene, il controllo è meglio. Un principio che, l’Amministrazione federale delle contribuzioni non sembra rispettare a sufficienza. E così la Confederazione perde molto denaro .

Seicento milioni di franchi: è la cifra che la Confederazione perde ogni anno, secondo un’esperta citata da SRF News. Il motivo: l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non prende abbastanza sul serio il suo ruolo di alta vigilanza sui controlli fiscali cantonali, secondo la critica mossa dal Controllo federale delle finanze (CDF). Di conseguenza, gli errori rimarrebbero a lungo celati, causando ammanchi fiscali milionari.

I Cantoni di Ginevra e Turgovia hanno fornito esempi negativi concreti, dove errori di software o la mancata emissione di fatture provvisorie sono passati inosservati per molto tempo.

Le critiche riguardano anche la scarsa attenzione rivolta ai Cantoni con il maggior gettito fiscale e le circolari dell’AFC, ritenute poco chiare e suscettibili di diverse interpretazioni. L’AFC si è mostrata comprensiva e ha annunciato una revisione completa delle proprie pratiche di vigilanza e della collaborazione con i Cantoni.