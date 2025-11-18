Il Ghana in guerra contro il contrabbando di cacao

Il Ghana ha perso dal 2021 quasi mezzo milione di tonnellate di cacao a causa del contrabbando. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Serie Il cacao, la Svizzera e l'Africa occidentale , Episodio 6: Il divario tra gli alti costi globali del cacao e il prezzo pagato a chi lo coltiva ha portato a un contrabbando senza precedenti attraverso le frontiere del Ghana. Il Paese africano è il principale fornitore dell’industria svizzera del cioccolato.

7 minuti

A metà settembre, un minibus proveniente da Accra è stato intercettato nella città di Sogakope, a nord-est della capitale ghanese, dalla polizia distrettuale e dalla task force nazionale che lotta contro il contrabbando di cacao. Il veicolo è stato fermato sulla base d’informazioni secondo cui il conducente stava trasportando illegalmente fave di cacao verso la città di Aflao, vicino al confine con il Togo.

Sedici sacchi di fave di cacao sono stati scoperti in un compartimento nascosto nel tetto del veicolo.

Lo stesso minibus e lo stesso autista erano già stati fermati sulla medesima tratta con la stessa quantità di cacao circa due settimane prima. In totale, solo nel mese di settembre sono stati sequestrati oltre 350 sacchi di cacao, tra cui 238 su due camion ritenuti destinati al Togo via mare.

Nel settembre di quest’anno due camion carichi di fave di cacao sono stati intercettati nel distretto di Ada dalla polizia distrettuale del Ghana e dalla task force del COCOBOD che lotta contro il contrabbando di cacao. COCOBOD

Secondo i dati del COCOBOD, l’ente statale del Ghana che gestisce l’intera filiera del cacao, consultati da News GhanaCollegamento esterno, dal 2021 il Paese ha perso quasi mezzo milione di tonnellate di cacao (473’253 per essere precisi) a causa del contrabbando. Ciò equivale a circa 1,28 miliardi di dollari (1 miliardo di franchi svizzeri) di mancati introiti derivanti da cacao coltivato sul suo territorio.

“La differenza di prezzo tra il Ghana e i Paesi vicini, i ritardi nei pagamenti e la valuta instabile sono le cause del contrabbando transfrontaliero”, spiega a Swissinfo Joseph Bandanaa, responsabile per il Ghana della Piattaforma svizzera per il cacao sostenibile (SWISSCOCollegamento esterno).

Ad esempio, nell’ottobre 2024, il prezzo per tonnellata di cacao era di 3’060 dollari in Costa d’Avorio e di 3’039 dollari in Ghana. Sebbene la differenza possa sembrare minima, i problemi di liquidità del COCOBOD hanno talvolta comportato ritardi nei pagamenti ai coltivatori e alle coltivatrici, aumentando la tentazione di vendere la produzione sul mercato nero.

La Svizzera è toccata perché il Ghana è la principale fonte di cacao per l’industria elvetica del cioccolato. Le aziende che aderiscono alla SWISSCO si sono impegnate a procurarsi il 100% di cacao sostenibile entro il 2030 (la quota era dell’84% nel 2024). Ciò richiede la tracciabilità delle fave fino alle singole piantagioni, un compito reso più difficile dal contrabbando.

“La Svizzera può fornire assistenza tecnica, formazione e strumenti digitali per migliorare i sistemi di tracciabilità, il monitoraggio delle frontiere e il controllo delle esportazioni in Ghana. Tale collaborazione rafforzerebbe la trasparenza e la responsabilità lungo la filiera del cacao, contribuendo a un settore più sostenibile, resiliente e conforme alla legge”, afferma Joseph Bandanaa.

Ricompensa per gli informatori

Il secondo produttore mondiale di cacao vuole aumentare significativamente i sequestri di fave contrabbandate. L’8 ottobre, il COCOBOD ha annunciato un sistema di ricompense per gli informatori.

“In base a questo schema, informatori e agenti anticontrabbando riceveranno un terzo del valore stimato del cacao confiscato come ricompensa”, recita l’annuncio.

Un informatore, ad esempio, che contribuisce al sequestro di 16 sacchi di fave nascosti in un minibus potrebbe intascare fino a 19’333 cedi ghanesi (circa 1’800 dollari), poco meno del reddito annuo medio di chi coltiva il cacao (24’814 GHS).

Manifesto che offre una ricompensa per informazioni sul contrabbando di cacao. COCOBOD

Sebbene il contrabbando di cacao ghanese non sia un problema nuovo, i prezzi globali record lo hanno reso più redditizio che mai. In Togo, il prezzo minimo garantito ai coltivatori e alle coltivatrici si basa sul prezzo globale del cacao e viene aggiornato due volte al mese per riflettere la volatilità.

Così, quando i prezzi nel mondo hanno raggiunto livelli da primato nel 2024 e 2025 (rispettivamente quasi 10’000 e 11’000 dollari per tonnellata), le aziende coltivatrici ne hanno beneficiato immediatamente.

Il COCOBOD del Ghana, invece, fissa i prezzi solo una volta all’anno all’inizio della raccolta. Il sistema offre stabilità, ma può comportare guadagni molto inferiori quando i prezzi globali salgono alle stelle, rendendo allettante il contrabbando oltre confine.

“Il Togo potrebbe anche essere un punto di transito per il contrabbando verso altri Paesi e non necessariamente la destinazione finale. È abbastanza facile, poiché la regione del Bacino del Volta, dove si coltiva cacao, si trova proprio lungo la frontiera”, afferma Joseph Bandanaa.

Allineamento dei prezzi

Quando ad agosto è stato annunciato il prezzo annuale di 51’660 GHS (5’040 dollari) per tonnellata, il prezzo medio del cacao sul mercato globale era di 7’592 dollari.

In risposta, la Ghana Cooperative Cocoa Farmers and Marketing Association, che rappresenta circa 300’000 coltivatori e coltivatrici, ha minacciato d’impedire ai rappresentanti del COCOBOD di visitare le loro piantagioni. Le aziende agricole in protesta hanno persino minacciato di contrabbandare il loro cacao verso la Costa d’Avorio e il Togo se non fossero state adeguatamente remunerate.

Per aumentare la pressione, il 1° ottobre il presidente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara, ha annunciato un prezzo minimo record di 2’800 FCFA/kg (circa 5’000 dollari a tonnellata) poco prima delle elezioni presidenziali previste per il 25 ottobre.

Per placare lo scontento di coltivatori e coltivatrici, il ministro delle finanze del Ghana, Cassiel Ato Forson, ha dal canto suo annunciato il 2 ottobre un prezzo minimo aggiornato, una mossa senza precedenti. A chi coltiva il cacao è stato promesso un prezzo di 58’000 GHS (5’393 dollari) per tonnellata, un aumento del 12,2% rispetto al prezzo fissato in agosto.

Entrambi i Paesi sono consapevoli delle ingenti perdite di entrate dovute al contrabbando. Nel 2023 hanno creato una sorta di cartello del cacao chiamato Côte d’Ivoire-Ghana Cocoa Initiative (CIGCI) per coordinare meglio i prezzi.

Nonostante l’aumento dei prezzi minimi, lo studio sul reddito familiare dei coltivatori di cacao 2024 di SWISSCO e COCOBOD, incentrato sulla raccolta 2022/23, ha rilevato che il 91% dei 600 nuclei familiari intervistati in Ghana guadagnava meno della soglia di reddito dignitoso di 52’970 GHS (4’315 dollari).

“Il reddito dignitoso va oltre il prezzo. L’obiettivo deve essere aumentare la produttività e ridurre i costi, ad esempio dei fertilizzanti, in modo che i coltivatori e le coltivatrici abbiano abbastanza denaro per le spese domestiche”, afferma Joseph Bandanaa.

Quest’anno, il COCOBOD ha reintrodotto i fertilizzanti gratuiti per chi coltiva il cacao. Ironia della sorte, questa misura era stata sospesa nel 2020 perché i fertilizzanti gratuiti venivano contrabbandati fuori dal Paese e venduti.

Altri aiuti offerti ad agricoltori e agricoltrici includono pesticidi gratuiti, induttori di fioritura e macchine per la spruzzatura.

A cura di Virginie Mangin/sb

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

