Oggi in Svizzera

Alfred Gantner è l’uomo di cui tutti parlano in questi giorni. La SonntagsZeitung ha rivelato domenica che il miliardario di Zugo era presente quando Guy Parmelin ha incontrato il Segretario di Stato al commercio statunitense Howard Lutnick a inizio settembre .

“Alfred Gantner faceva parte della delegazione durante gli incontri tra il consigliere federale Parmelin, il ministro del commercio Lutnick e il rappresentante americano Greer”, ha confermato un portavoce del Dipartimento federale dell’economia. L’imprenditore ha inoltre confidato alla SRF di aver ricevuto in agosto una telefonata dalla Confederazione per attivare la sua rete negli Stati Uniti, costruita in 30 anni d’attività.

Gantner ha avuto un ruolo chiave nell’accordo doganale tra Svizzera e USA. Ha fatto parte della delegazione di imprenditori svizzeri ricevuta da Donald Trump nello Studio Ovale il 4 novembre. Poco conosciuto dal grande pubblico fino a poco tempo fa, questo cristiano convinto e membro della Chiesa mormone è ora molto presente nei media.

La vicinanza tra diplomazia ufficiale ed economia suscita critiche. “Alfred Gantner non ha la legittimità democratica per sedere al tavolo delle trattative a nome della Svizzera”, ha dichiarato la deputata ecologista Christine Badertscher. Critiche provengono anche dal campo borghese: “Nel conflitto doganale vuole salvare la Svizzera, ma allo stesso tempo combatte senza tregua la nostra fruttuosa via bilaterale con l’UE”, ha affermato la senatrice del Centro Marianne Binder.