Oggi in Svizzera

Dopo la giornata di lutto di venerdì, l’incendio di Crans-Montana non rappresenta più l’alfa e l’omega dell’attualità svizzera. La tragedia continua, tuttavia, a occupare ampiamente i media, che s’interessano ai primi risultati dell’inchiesta.
Oggi vi parleremo anche della morte di un celebre autore e della polemica attorno alla scelta di una pistola. Una selezione del giorno quanto mai eterogenea, ma con un filo conduttore comune: la controversia.
Erich von Däniken è morto. Celebre per le sue teorie sugli dèi e sui misteri, lo scrittore e pubblicista svizzero‑tedesco si è spento all’età di 90 anni, ha confermato domenica la sua famiglia.
Erich von Däniken faceva parte dei pochi autori svizzeri che hanno conosciuto un enorme successo al di fuori dei confini nazionali. Ha scritto in totale 49 libri, tradotti in oltre 30 lingue e di cui sono stati venduti 75 milioni di copie.
Lo scrittore si è fatto conoscere nel 1968 con il suo best-seller “Erinnerungen der Zukunft” (“Gli extraterrestri torneranno” nella versione italiana). La sua opera presenta teorie relative ai grandi miti e misteri, dagli dèi agli extraterrestri fino alle antiche civiltà.
Ciarlatano per alcuni, visionario per altri, Erich von Däniken era un autore di successo, ma molto controverso. Nel 2003 aveva inaugurato a Interlaken il Mystery Park, un parco a tema esoterico che proponeva una lettura alternativa della storia dell’umanità. Ma l’attrazione non ha ottenuto il successo sperato e ha chiuso i battenti nel 2006.
Proseguono le indagini per determinare con precisione le cause dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone e oltre un centinaio di altre sono rimaste gravemente ferite. Numerose testimonianze confermano che sono state effettivamente delle candele pirotecniche fissate sopra delle bottiglie a dar fuoco alla schiuma fonoassorbente del soffitto.
I media hanno ripreso le dichiarazioni di Jacques Moretti, proprietario e gestore del bar con la moglie Jessica, durante la sua audizione. L’uomo ha riconosciuto di aver sostituito personalmente la schiuma incriminata, acquistata in un negozio di bricolage. Ha inoltre confermato che una porta di servizio che avrebbe potuto essere utilizzata per l’evacuazione era chiusa a chiave per una ragione sconosciuta. Nega di essere stato a conoscenza dei rischi legati alle candele pirotecniche e respinge l’ipotesi di gravi negligenze o di mancato rispetto delle norme.
Tuttavia, si stanno moltiplicando le testimonianze compromettenti di persone sopravvissute ed ex membri del personale. Le critiche riguardano in particolare la mancanza di uscite di sicurezza. Un’inchiesta della SRF menziona persino l’esistenza di un bar clandestino sul retro del locale, nel seminterrato dove si è sviluppato l’incendio. Intanto, la giustizia ha prorogato lunedì la detenzione preventiva di Jacques Moretti a una durata iniziale di tre mesi.
La moglie Jessica resta invece in libertà, ma non sfugge alle controversie. Diversi media rilevano che ha pronunciato due volte un messaggio di scuse strettamente identico, il che lascia pensare che lo abbia imparato a memoria. Questa pratica è abituale e consigliata dalla difesa in situazioni particolarmente delicate.Le cose si complicano anche per il Comune di Crans-Montana, molto criticato per non aver effettuato controlli a sufficienza. Lunedì il Ministero pubblico vallesano ha comunicato al Comune che intende negargli la possibilità di costituirsi parte civile. Questo statuto, che suggerisce che il Comune sia anch’esso vittima in questa tragedia, aveva suscitato un vero e proprio scandalo tra le famiglie delle vittime.
Le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump riguardo a una possibile annessione della Groenlandia non hanno lasciato indifferenti alcuni esponenti del Parlamento elvetico.
L’amministrazione statunitense continua ad esercitare pressioni a favore di un’aggregazione della Groenlandia agli USA. Il presidente Donald Trump ha recentemente aumentato ulteriormente la tensione dichiarando che “tutte le opzioni sono sul tavolo” per annettere l’isola agli Stati Uniti, incluso il ricorso alla forza militare.
Un simile livello di pressione suscita naturalmente proteste e vive reazioni diplomatiche in diversi Paesi europei, tra cui Danimarca, Francia e Regno Unito. Ma nulla di tutto ciò in Svizzera. Il Consiglio federale è finora rimasto in silenzio e la Confederazione non ha adottato una posizione ufficiale chiara.
Questo silenzio è denunciato da una parte del Parlamento. Per fare pressione, un nuovo gruppo di amicizia Svizzera–Groenlandia è stato fondato da diversi membri del Consiglio nazionale. Copresieduto da Laurent Wehrli (Partito liberale radicale), Elisabeth Schneider-Schneiter (Centro) e Fabian Molina (Partito socialista), questo gruppo mira a esprimere una solidarietà politica esplicita nei confronti della Groenlandia di fronte alle ambizioni statunitensi.
Aerei da combattimento, droni, carri d’armati d’artiglieria: diverse acquisizioni o progetti di acquisto dell’esercito svizzero sono oggetto di accese discussioni. Anche l’acquisto di una semplice pistola è fonte di controversia. E per una ragione precisa: quest’arma è accusata di… sparare da sola.
L’esercito svizzero deve sostituire la propria pistola d’ordinanza e desiderava la Glock 17, un’arma austriaca dalla solida reputazione e che soddisfaceva tutte le esigenze tecniche. Ma l’Ufficio federale dell’armamento (Armasuisse) ha infine optato per la P320, un modello del produttore americano SIG Sauer. L’arma statunitense è meno cara di quella austriaca e dovrebbe essere assemblata in Svizzera.
La P320 risulta però carente sotto diversi aspetti. Il problema principale è che potrebbe essere pericolosa a causa di spari accidentali senza pressione sul grilletto. I media statunitensi riportano oltre un centinaio di casi registrati. Oltreoceano, diversi corpi di polizia e alcune agenzie federali hanno persino abbandonato l’arma per questa ragione.
La pistola entrerà presto in servizio nell’esercito svizzero. Secondo l’inchiesta di Watson, Armasuisse non ha richiesto modifiche strutturali alla P320. Tuttavia, i controlli saranno rafforzati durante la produzione in Svizzera e i test di accettazione saranno più rigorosi per evitare qualsiasi incidente.
