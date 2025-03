La qualità del sistema sanitario più costoso d’Europa è poco trasparente

La scelta di un ospedale in Svizzera rimane difficile dal punto di vista del paziente. Mancano dati comparabili sulla qualità delle cure.

Un medico parla di una “procedura di routine”, ma l’ospedale non l’ha mai eseguita più di sette volte all’anno negli ultimi anni. Per una o un paziente, questo fatto dovrebbe far suonare un campanello d’allarme. Ma Anna Gentile non è riuscita a trovare una struttura con un numero di casi più alto per il suo prossimo intervento.

Ci sono state brutte conseguenze, perché il chirurgo della Clinica Gut di Fläsch, nel Canton Grigioni, non aveva tenuto conto della sua incipiente osteoporosi e aveva calcolato male l’intervento alla coscia. Questo ha portato, invece della prevista interruzione del lavoro di tre mesi, a 15 mesi in cui l’osso non è cresciuto e il dolore è stato immenso.

La presa di posizione della clinica a SRF “Siamo molto dispiaciuti che l’operazione non abbia prodotto il risultato desiderato per la paziente. Per quanto riguarda l’indicazione, le informazioni orali e scritte fornite al paziente sull’operazione e i rischi associati, abbiamo una visione diversa della situazione. (…) Anche noi avremmo sperato in un processo di guarigione migliore, ma siamo convinti di avere le competenze necessarie per questo tipo di interventi e di aver trattato la paziente in conformità con le più recenti conoscenze scientifiche in ogni momento, dall’indicazione alla cura successiva. Vi ringraziamo per la vostra comprensione riguardo al fatto che non siamo in grado di fornire ulteriori informazioni a causa del processo in corso”.

Raccolta dati incompleta

Anna Gentile non è sola: si stima che ogni anno 90’000 pazienti subiscano danni a causa di errori ospedalieri evitabili, un quarto dei quali subisce danni significativi alla salute.

Il problema è che la Svizzera ha il sistema sanitario più costoso d’Europa, ma non riceve buoni voti per i dati sulla qualità. Da alcuni anni vengono registrati e pubblicati indicatori di qualità come il numero di casi, i tassi di complicanze e di infezioni. Tuttavia, questi dati non sono sempre disponibili in modo generalizzato e per i non addetti ai lavori è difficile orientarsi nella giungla terminologica.

Matthias Steiner, responsabile dei servizi sanitari della compagnia di assicurazione Concordia, sta svolgendo un lavoro pionieristico. Ha stilato per gli assicurati di Concordia una classifica di tutti i tipi di ospedale. Ad esempio, la ricerca di un ospedale per l’impianto di un’articolazione del ginocchio nel raggio di cinquanta chilometri da Olten: 33 ospedali offrono questa procedura. Ma solo nove cliniche sono consigliate da Concordia. La clinica Merian-Iselin di Basilea, la prima classificata, ha il maggior numero di casi.

Molti ospedali non raggiungono il numero minimo

Il numero minimo di casi annui – ad esempio 50 all’anno, a seconda della procedura – è un noto criterio di qualità che la Conferenza svizzera dei direttori e delle direttrici cantonali della sanità raccomanda dal 2009. SRF ha chiesto informazioni: sette Cantoni non hanno ancora stabilito un numero minimo di casi, compresi i grandi Cantoni con molti ospedali come Lucerna o Grigioni.

Steiner lo trova incomprensibile: “Molti ospedali non raggiungono il numero minimo di casi. Questo può essere un problema, ad esempio se si verificano più complicazioni”.

Monitorare i pazienti dopo il trattamento

Un altro criterio di qualità: il successo del trattamento dal punto di vista del paziente – i cosiddetti PROM (“Patient Reported Outcome Measures”). All’ospedale universitario Bethesda di Basilea, i pazienti vengono interrogati sul successo del loro trattamento. Dopo un’operazione alla spalla, per esempio, il paziente è invitato ad aggiornare regolarmente la struttura rispetto a quanto bene può usare di nuovo la spalla.

Per Andreas Müller, primario di ortopedia dell’Ospedale universitario di Basilea, questa forma di misurazione della qualità è indispensabile, perché riflette realmente la situazione e i progressi dei pazienti: “Gli altri criteri di qualità di cui disponiamo attualmente, come i tassi di complicanze, non riflettono questo aspetto”.

I secondi pareri restano importanti

Tuttavia, la Svizzera è ancora lontana da un confronto nazionale tra ospedali sul successo dei trattamenti. Fino ad allora, i pazienti dovrebbero continuare a chiedere un secondo parere e a porre domande critiche durante il consulto, anche quando si parla di “routine” o di “ampia esperienza”.

