Tra codici e documenti, quanto è complicato il voto elettronico?

Il voto elettronico è già possibile in alcuni Cantoni della Svizzera, ma il processo richiede ancora molto tempo per gli elettori e le elettrici. Keystone / Gian Ehrenzeller

Pochi click ed è fatta: è come ci si potrebbe immaginare il voto elettronico. Ma non è così semplice. La testimonianza di un giornalista della SRF.

In alcuni Cantoni e Comuni è già possibile votare online. Il numero di municipalità è in aumento. Attualmente sono in corso sperimentazioni nei Cantoni di Basilea Città, San Gallo, Turgovia e Grigioni. Il giornalista della SRF Marc Hanimann si è registrato per il voto elettronico nel suo Comune di residenza e risponde qui alle domande più importanti.

Possono votare elettronicamente tutti gli aventi diritto?

In diversi Cantoni sono in corso delle sperimentazioni. Sono i Cantoni stessi a decidere se vogliono testare il voto elettronico. Inoltre, il Cantone deve anche decidere quali elettori ed elettrici autorizzare. Un massimo del 30% delle persone aventi diritto al voto può partecipare a una prova di e-voting, rispetto al 10% in tutta la Svizzera. Secondo la Confederazione, queste quote sono attualmente ben lungi dall’essere sfruttate appieno. Molte cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero utilizzano il voto elettronico.

Quanto è complicato registrarsi?

Non è una procedura adatta per chi si attiva all’ultimo momento. Bisogna registrarsi con otto settimane di anticipo. È necessario il numero AVS e la data di nascita, ad esempio, ma non l’indirizzo e-mail. Il vantaggio: anche chi non ha un indirizzo e-mail può votare per via elettronica. Lo svantaggio: la conferma della registrazione arriva qualche giorno dopo, per posta. I documenti arrivano nella cassetta delle lettere quattro settimane prima del voto.

Come funziona la procedura di voto elettronico?

Oltre alle “normali” schede elettorali, viene allegata una scheda esplicativa; sulla scheda di voto sono presenti diversi codici. C’è quindi un continuo passaggio dalla carta allo schermo e viceversa. È necessario digitare un codice di inizializzazione di 24 cifre composto da numeri e lettere. Poi si possono barrare le crocette per il “sì” o per il “no”. Sul retro della scheda di voto sono presenti dei codici di controllo a scopo di verifica. Se questi corrispondono ai codici visualizzati sullo schermo, è necessario inserire un codice di conferma di nove cifre. C’è poi un altro codice di verifica per l’invio del voto.

Qual è stata la sua esperienza nelle procedure di registrazione per il voto elettronico?

I termini “veloce” e “digitale” non descrivono molto bene il voto elettronico. Le procedure di autenticazione sono già note e diffuse grazie ad esempio all’e-banking. Tuttavia, il continuo passaggio dalla carta allo schermo richiede tempo. La tentazione di continuare a votare per posta è grande perché vengono inviati anche i tradizionali documenti di voto analogici.

Perché servono così tanti codici e così tanta carta Nel Cantone di San Gallo, 18 comuni su 75 fanno parte del progetto di sperimentazione del voto elettronico, a cui è registrato circa il 10-15% dell’elettorato. Il Segretario di Stato cantonale Benedikt van Spyk vede molti aspetti positivi finora. La consegna cartacea è considerata dal Cantone un elemento molto sicuro. “È per questo che l’abbiamo mantenuta per il voto elettronico, almeno per il viaggio di andata”. I documenti continueranno a essere inviati per posta, anche all’estero. Secondo van Spyk, circa il 65% delle cittadine e dei cittadini svizzeri residenti all’estero voterà per via elettronica. Tuttavia, non crede che prima o poi sarà possibile fare a meno della carta: “Prima di poter sostituire l’invio cartaceo, dobbiamo fornire un canale di consegna digitale veramente sicuro. Non ce l’abbiamo ancora”. Anche i molti codici sono essenziali, dice Van Spyk: “La sicurezza è la priorità assoluta del voto elettronico. Questo comporta delle restrizioni in termini di facilità d’uso. Anche la consegna dei codici per posta è una misura di sicurezza. Naturalmente, questa è una spesa aggiuntiva per la cittadinanza che attualmente limita l’attrattività del voto elettronico”.

