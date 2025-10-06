The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Régina Zwahlen nuova direttrice del Béjart Ballet Lausanne

Dal primo gennaio 2026 Régina Zwahlen sarà la nuova direttrice del Béjart Ballet Lausanne (BBL). Subentrerà a Giancarlo Sergi che aveva lasciato la sua carica la scorsa primavera.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nominata dal Consiglio di fondazione del BBL, Régina Zwahlen conosce bene la compagnia per averci lavorato dal 1995 e per 11 anni quale contabile e poi come direttrice amministrativa e finanziaria. Ha poi proseguito la sua carriera in ambito culturale presso diverse istituzioni.

“Forte di molti anni di esperienza, apporterà alla compagnia una comprovata competenza nella gestione e nell’accompagnamento di istituzioni artistiche”, ha dichiarato questa sera il BBL.

Citata in un comunicato, la nuova direttrice si dice “convinta” che la sua esperienza costituirà “una risorsa” per adempiere al meglio la sua missione. Aggiunge di essere lieta di poter sostenere il direttore artistico Julien Favreau “alla guida di questa prestigiosa istituzione”.

